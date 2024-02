GP del Giappone a Suzuka: la classica di F1 resta in calendario

Il circuito di Suzuka è uno dei tracciati più popolari del calendario del campionato mondiale. I piloti sono entusiasti della sfida che devono superare su questo tracciato con il suo layout a otto. Il tracciato offre un mix entusiasmante di combinazioni di curve impegnative e lunghi tratti a tutto gas e richiede la massima concentrazione perché non offre spazio per errori.

Il veterano del GP Sebastian Vettel, che ha visitato Suzuka l'anno scorso nell'ambito del suo progetto "Racing for Biodiversity", ha commentato così la scelta del circuito, ai margini del quale ha fatto erigere undici buche per gli insetti: "Adoro questa pista e sicuramente non sarà facile questo fine settimana, perché mi manca ancora di più stare in macchina qui che altrove".

E Lewis Hamilton ha affermato: "Questa è una delle mie piste preferite e credo che tutti i piloti la pensino allo stesso modo. È una pista storica, dove Ayrton Senna e Alain Prost hanno corso molti anni fa. E dal punto di vista del pilota, è anche una pista incredibile in un paese molto bello. Per questo motivo, l'intero weekend di gara in Giappone è fantastico nel suo complesso, perché anche il cibo è fantastico e l'ospitalità che sperimentiamo qui è semplicemente incredibile".

La gioia del sette volte campione del mondo per il prolungamento del contratto di GP con gli organizzatori della gara in Giappone deve essere altrettanto grande. Ciò significa che il tradizionale circuito rimarrà parte del Campionato del Mondo di Formula 1 almeno fino al 2029 compreso. Suzuka è anche molto popolare tra i fan. L'anno scorso, 222.000 appassionati di Formula 1 sono andati in pellegrinaggio a Suzuka durante il fine settimana per vedere le stelle del GP in azione.

L'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha così commentato il prolungamento del contratto: "Suzuka è un circuito speciale e fa parte di questo sport, quindi sono felice che la Formula 1 continuerà a correre lì almeno fino al 2029. Quest'anno ci recheremo in Giappone prima del solito e vorrei ringraziare il promotore e il team Honda MobilityLand per aver sostenuto i nostri sforzi per rendere il calendario più significativo al fine di rendere questo sport più sostenibile. I fan in Giappone hanno una passione unica e non vediamo l'ora di offrire loro lo spettacolo che meritano negli anni a venire".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber (Palo F1)

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas