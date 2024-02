GP do Japão em Suzuka: clássico da F1 mantém-se no calendário

As estrelas e os fãs da Fórmula 1 podem regozijar-se: o circo do GP vai continuar a parar no Japão nos próximos anos. A corrida em Suzuka continuará a fazer parte do calendário do campeonato do mundo pelo menos até 2029.

O Circuito de Suzuka é uma das pistas mais populares do calendário do campeonato do mundo. Os pilotos adoram o desafio que têm de ultrapassar na pista com o seu traçado em forma de oito. A pista oferece uma mistura emocionante de combinações de curvas exigentes e longas secções de aceleração máxima e requer concentração total, uma vez que não oferece margem para erros.

O veterano do GP Sebastian Vettel, que visitou Suzuka no ano passado como parte do seu projeto "Racing for Biodiversity", disse sobre a escolha do circuito, à beira do qual mandou construir onze buracos para insectos: "Adoro esta pista e certamente não será fácil este fim de semana, porque sinto ainda mais falta de estar no carro aqui do que em qualquer outro lugar".

E Lewis Hamilton afirmou: "Esta é uma das minhas pistas favoritas, e penso que todos os pilotos sentem o mesmo. É uma pista histórica, onde Ayrton Senna e Alain Prost correram há muitos anos. E do ponto de vista de um piloto, é também uma pista incrível num país muito bonito. É por isso que todo o fim de semana de corrida no Japão é simplesmente fantástico, porque a comida também é fantástica e a hospitalidade que sentimos aqui é simplesmente incrível."

A alegria do sete vezes campeão do mundo com a extensão do contrato do GP com os organizadores da corrida no Japão deve ser correspondentemente grande. Isto significa que o tradicional circuito continuará a fazer parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pelo menos até 2029, inclusive. Suzuka também é muito popular entre os fãs. No ano passado, 222.000 apaixonados pela Fórmula 1 fizeram uma peregrinação a Suzuka durante o fim de semana para ver as estrelas do GP em ação.

O Diretor Executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, referiu-se ao prolongamento do contrato: "Suzuka é um circuito especial e faz parte deste desporto, pelo que estou muito satisfeito por a Fórmula 1 continuar a correr lá pelo menos até 2029. Este ano, viajaremos para o Japão mais cedo do que o habitual e gostaria de agradecer ao promotor e à equipa Honda MobilityLand por apoiarem os nossos esforços para tornar o calendário mais significativo, a fim de tornar o desporto mais sustentável. Os fãs no Japão têm uma paixão única e estamos ansiosos por lhes dar o espetáculo que merecem nos próximos anos."

