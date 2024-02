Martin Brundle : "Il ne faut jamais écarter Hamilton".

Un passage de Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari était déjà à l'ordre du jour depuis des années. Le septuple champion a été régulièrement interrogé sur la possibilité de quitter la marque à l'étoile pour aller à la chasse aux points dans la célèbre GP rouge. Mais ces dernières années, le Britannique a affirmé à quel point il était heureux dans l'équipe d'usine Mercedes.

Mais les grands succès n'ont pas été au rendez-vous ces dernières années. Hamilton, qui a remporté 82 victoires en GP et six titres de champion du monde avec Mercedes, n'a pas gagné au cours des deux dernières années. C'est sans doute pour cette raison que le troisième du championnat du monde de 2023 a décidé de relever un nouveau défi. L'équipe Ferrari a été la seule écurie, hormis l'équipe championne du monde Red Bull Racing, à remporter un GP l'an dernier.

Le dernier titre remporté par la Scuderia de Maranello remonte en revanche à 2007, lorsque Kimi Räikkönen, un pilote Ferrari, avait remporté le classement des pilotes. L'ancienne star des GP Martin Brundle ne veut toutefois pas considérer ce changement comme un pas en arrière. L'actuel expert TV déclare à "Sky Sports News" : "Cela fait des années que nous parlons avec lui d'un éventuel passage chez Ferrari. Et il a toujours dit qu'il avait déjà roulé avec un moteur Mercedes à l'époque de McLaren et que Mercedes était son équipe et son constructeur pour la vie".

Et d'avertir : "Il ne faut jamais écarter Hamilton. Il sait comment gagner des courses et le titre de champion du monde. Ce serait dans le style de Michael Schumacher s'il allait chez Ferrari et pouvait amener l'équipe à gagner plus de courses et à être un prétendant au titre". Le Britannique se réjouit également de voir son compatriote dans la même voiture que Charles Leclerc. La star de Ferrari a prolongé prématurément de plusieurs années son contrat avec l'équipe de course du plus célèbre constructeur de voitures de sport.

Brundle déclare à ce sujet : "Je pense que Leclerc est sans doute le pilote le plus fort en qualifications actuellement, y compris Max Verstappen. Il est rapide comme l'éclair, mais il a tendance à se mettre dans des situations où il ne devrait pas être, parce qu'il est si proche de la limite. Mais c'est une merveilleuse combinaison".

Le vétéran des GP, âgé de 64 ans, est également certain qu'aussi bien Hamilton que Mercedes et Ferrari seront stimulés par ce changement. A propos du vainqueur de 103 GP, il dit : "Il n'a pas gagné de course depuis quelques années et nous avons vu qu'il a fait quelques changements différents. Il a par exemple fait revenir Marc Hynes, qui a longtemps été son mentor et ses yeux et oreilles dans le paddock. Je pense qu'il s'est dit : 'Je vais arrêter de me concentrer sur toutes ces choses en dehors de la course et me recentrer sur Lewis Hamilton en tant que pilote de course'. Et je pense que cela peut le motiver et lui donner une nouvelle énergie pour la prochaine phase de sa carrière".

Hynes est un ancien champion de Formule 3 britannique, que Hamilton connaît depuis qu'il est pilote junior. Il a dirigé la société de gestion d'Hamilton "Project Forty Four" et a été aux côtés du septuple champion de 2016 à 2021. Hamilton a remporté quatre de ses sept titres de champion du monde avec l'ancien pilote de course à ses côtés, avant que Hynes ne décide d'arrêter avant la saison 2021 pour se concentrer sur ses propres affaires.

