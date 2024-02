Martin Brundle: "Non bisogna mai dare per spacciato Hamilton".

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per la Ferrari. Il veterano dei GP Martin Brundle dice del sette volte campione del mondo, che non vince un GP da due anni: "Sa come vincere gare e titoli mondiali".

Il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari è un argomento di discussione da anni. Il sette volte campione è stato più volte avvicinato alla possibilità di lasciare il marchio con la stella a tre punte per andare a caccia di punti su una rossa da GP di primo piano. Negli ultimi anni, però, il britannico ha sottolineato quanto sia felice nel team Mercedes Works.

Tuttavia, negli ultimi anni i grandi successi non si sono concretizzati. Hamilton, che con la Mercedes ha conquistato 82 vittorie nei GP e sei titoli mondiali, è rimasto senza vittorie negli ultimi due anni. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui il campione del mondo 2023 ha deciso di affrontare una nuova sfida. La Ferrari è stata l'unica scuderia, oltre alla Red Bull Racing campione del mondo, a vincere un GP lo scorso anno.

Tuttavia, l'ultima volta che la Scuderia di Maranello ha vinto il titolo risale a qualche tempo fa: l'ultima volta che un pilota Ferrari ha vinto il campionato piloti è stato nel 2007 con Kimi Räikkönen. L'ultima volta che le Rosse hanno trionfato nel campionato costruttori è stato nel 2008, ma l'ex stella del GP Martin Brundle non vuole vedere il cambiamento come un passo indietro. L'attuale opinionista TV ha dichiarato a Sky Sports News: "Abbiamo parlato con lui per anni di un possibile passaggio alla Ferrari. E lui ha sempre detto di aver già guidato con un motore Mercedes ai tempi della McLaren e che la Mercedes è la sua squadra e il suo costruttore per tutta la vita".

E ha avvertito: "Non bisogna mai dare per spacciato Hamilton. Sa come vincere gare e titoli mondiali. Sarebbe nello stile di Michael Schumacher se riuscisse ad andare alla Ferrari e a far sì che la squadra vinca più gare e sia in lizza per il titolo". Il britannico è anche impaziente di vedere il suo connazionale sulla stessa vettura di Charles Leclerc. Il fuoriclasse della Ferrari ha prolungato il suo contratto con la scuderia del più famoso costruttore di auto sportive di diversi anni prima del previsto.

Brundle afferma: "Penso che Leclerc sia probabilmente il pilota più forte in qualifica al momento, compreso Max Verstappen. È veloce come un fulmine, ma tende a manovrare se stesso in situazioni in cui non dovrebbe trovarsi perché è così vicino al limite. Ma è una combinazione meravigliosa".

Il 64enne veterano dei GP è anche certo che Hamilton, così come la Mercedes e la Ferrari, saranno avvantaggiati dal cambiamento. A proposito del 103 volte vincitore di un GP, dice: "Non ha vinto una gara per alcuni anni e abbiamo visto che ha fatto alcuni altri cambiamenti. Per esempio, ha riportato Marc Hynes, che è stato il suo mentore e i suoi occhi e orecchie nel paddock per molto tempo. Credo che si sia detto: "Smetterò di concentrarmi su tutto ciò che è al di fuori delle corse e tornerò a concentrarmi su Lewis Hamilton come pilota". E credo che questo possa motivarlo e rienergizzarlo per la prossima fase della sua carriera".

Hynes è un ex campione britannico di Formula 3 che conosce Hamilton fin dai tempi in cui era un pilota junior. Ha diretto la società di gestione di Hamilton "Project Forty Four" ed è stato al fianco del sette volte campione dal 2016 al 2021. Hamilton ha vinto quattro dei suoi sette titoli mondiali con l'ex pilota al suo fianco, prima che Hynes decidesse di lasciare l'incarico prima della stagione 2021 per concentrarsi sulla propria attività.

