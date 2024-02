Martin Brundle: "Nunca se deve descartar Hamilton"

Lewis Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari. O veterano do GP Martin Brundle diz sobre o sete vezes campeão do mundo, que não vence um GP há dois anos: "Ele sabe como ganhar corridas e títulos mundiais".

A mudança de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari tem sido um tema de discussão há anos. O sete vezes campeão tem sido repetidamente abordado sobre a possibilidade de deixar a marca com a estrela de três pontas para correr atrás de pontos num proeminente piloto de GP vermelho. Mas nos últimos anos, o britânico tem sublinhado o quão feliz está na equipa de trabalho da Mercedes.

No entanto, os grandes sucessos não se concretizaram nos últimos anos. Hamilton, que conquistou 82 vitórias em GP e seis títulos de campeão do mundo com a Mercedes, não ganhou nada nos últimos dois anos. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2023 decidiu aceitar um novo desafio. A equipa Ferrari foi a única equipa de corrida, para além da campeã mundial Red Bull Racing, a vencer um GP no ano passado.

No entanto, a última vez que a Scuderia de Maranello conquistou o título foi há algum tempo: a última vez que um piloto da Ferrari venceu o campeonato de pilotos foi em 2007 com Kimi Räikkönen. Os Reds triunfaram pela última vez no campeonato de construtores em 2008, mas a antiga estrela do GP Martin Brundle não quer ver a mudança como um passo atrás. Há anos que falamos com ele sobre uma possível mudança para a Ferrari. E ele sempre disse que já tinha pilotado com um motor Mercedes nos seus dias de McLaren e que a Mercedes é a sua equipa e fabricante para toda a vida".

E advertiu: "Nunca se deve descartar Hamilton. Ele sabe como ganhar corridas e títulos de campeão mundial. Seria ao estilo de Michael Schumacher se ele pudesse ir para a Ferrari e levar a equipa a ganhar mais corridas e ser um candidato ao título". O britânico também está ansioso por ver o seu compatriota no mesmo carro que Charles Leclerc. A estrela da Ferrari prolongou o seu contrato com a equipa de corrida do mais famoso construtor de carros desportivos por vários anos antes do previsto.

Brundle diz: "Acho que Leclerc é provavelmente o piloto mais forte na qualificação neste momento - incluindo Max Verstappen. Ele é extremamente rápido, mas tem tendência para se meter em situações em que não deveria estar, porque está muito perto do limite. Mas é uma combinação maravilhosa".

O veterano de 64 anos dos GPs também está certo de que Hamilton, assim como a Mercedes e a Ferrari, serão impulsionados pela mudança. Ele diz sobre o vencedor de 103 GPs: "Ele não ganha uma corrida há alguns anos e nós vimos que ele fez algumas outras mudanças. Por exemplo, trouxe de volta Marc Hynes, que foi o seu mentor e os seus olhos e ouvidos no paddock durante muito tempo. Penso que ele disse a si próprio: "Vou deixar de me concentrar em todas as coisas fora das corridas e voltar a concentrar-me no Lewis Hamilton como piloto de corridas". E acho que isso pode motivá-lo e reenergizá-lo para a próxima fase da sua carreira".

Hynes é um antigo campeão britânico de Fórmula 3 que conhece Hamilton desde os seus tempos de piloto júnior. Dirigiu a empresa de gestão de Hamilton "Project Forty Four" e esteve ao lado do sete vezes campeão de 2016 a 2021. Hamilton ganhou quatro dos seus sete títulos mundiais com o antigo piloto de corridas ao seu lado, antes de Hynes decidir abandonar a empresa antes da época de 2021 para se concentrar no seu próprio negócio.

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber (Stake F1)

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas