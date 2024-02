Hamilton chez Ferrari : voici comment Toto Wolff l'a appris

La collaboration entre Lewis Hamilton et Mercedes prendra fin après la saison en cours, puisque le Britannique de 39 ans quittera l'équipe d'usine de la marque à l'étoile pour rejoindre Ferrari, comme cela a été confirmé jeudi soir. L'année dernière, Hamilton avait prolongé son contrat jusqu'à fin 2025, mais il a fait usage d'une clause de sortie pour passer chez Ferrari dès 2024.

Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, s'est exprimé pour la première fois sur le départ imminent du septuple champion du monde et a également révélé comment il a été informé de cette décision. "Nous avons décidé de raccourcir la durée du contrat lorsque nous avons prolongé l'accord avec Lewis, donc le fait en lui-même n'est pas une si grande surprise, mais plutôt le timing", avoue-t-il.

"Nous nous sommes rencontrés chez moi à Oxford, il m'a alors révélé qu'il avait pris la décision de courir pour Ferrari en 2025. C'est à peu près tout, nous avons parlé pendant une bonne heure", raconte le Viennois, qui ne veut pas spéculer sur les raisons du choix de son protégé de longue date.

"Vous devez demander à Lewis pourquoi il a changé d'avis, parce que pendant la période de Noël, nous étions très unis, aussi bien dans la communication en public que vis-à-vis de l'équipe. De la manière dont il me l'a dit, c'est tout à fait compréhensible. Il avait besoin d'un nouveau défi, il cherchait un autre environnement et c'était peut-être sa dernière chance de faire quelque chose de différent".

"Nous sommes tous de grands garçons et nous savions que la durée du contrat pouvait être bénéfique pour les deux parties. Nous ne pouvions pas non plus nous engager pour une période plus longue et celui-ci a pris l'option de partir, ce que nous comprenons parfaitement", souligne Wolff, qui affirme également ne pas avoir essayé de faire changer Hamilton d'avis.

"J'avais déjà entendu les rumeurs quelques jours auparavant, mais je voulais attendre notre rencontre commune, que nous avions fixée au mercredi matin, et c'est là qu'il nous a annoncé la nouvelle", raconte le chef d'équipe de Mercedes. "On peut être très direct avec moi, car je le suis aussi. Donc quand il a dit ce qu'il allait faire, je n'ai pas essayé de l'en dissuader. Il s'agit plutôt de regarder vers l'avant et de décider comment nous allons communiquer cela et comment nous allons protéger l'équipe le mieux possible et faire en sorte que 2024 soit une année réussie".

Et Wolff reconnaît également : "Il faut reconnaître que chaque pilote rêve probablement de piloter un jour pour Ferrari" et qu'il respecte le fait qu'un pilote ait le désir de prendre le volant pour Ferrari. Il ne veut pas interpréter ce départ comme un vote de défiance envers l'équipe. "Le pilote n'a qu'un temps limité en Formule 1 et Lewis a maintenant 39 ans, ce qui signifie qu'il sera au volant d'une Ferrari à 40 ans. Je peux comprendre qu'il veuille réaliser son rêve de se retrouver dans une combinaison rouge".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber (Stake F1)

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island