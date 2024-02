Hamilton alla Ferrari: ecco come l'ha scoperto Toto Wolff

Toto Wolff ha parlato per la prima volta della partenza di Lewis Hamilton dalla Mercedes dopo la stagione 2024. Il team boss della Mercedes spiega come ha saputo dei piani del sette volte campione del mondo.

La collaborazione di Lewis Hamilton con la Mercedes terminerà dopo la stagione in corso, quando il 39enne britannico lascerà il team Mercedes per la Ferrari, come è stato confermato giovedì sera. L'anno scorso Hamilton aveva prolungato il suo contratto fino alla fine del 2025, ma si è avvalso di una clausola di uscita per completare il suo passaggio alla Ferrari dopo il 2024.

Il team principal Toto Wolff ha parlato per la prima volta dell'imminente partenza del sette volte campione del mondo e ha anche rivelato come ne è venuto a conoscenza. "Quando abbiamo prolungato l'accordo con Lewis abbiamo deciso di optare per un periodo di contratto più breve, quindi il fatto in sé non è una grande sorpresa, ma piuttosto la tempistica", ha ammesso.

"Ci siamo incontrati a casa mia a Oxford e mi ha rivelato che aveva deciso di guidare per la Ferrari nel 2025. In pratica è andata così, abbiamo parlato per un'ora buona", dice il viennese, che non vuole speculare sui motivi della scelta del suo pupillo di lunga data.

"Bisogna chiedere a Lewis perché ha cambiato idea, perché durante il periodo natalizio siamo stati molto uniti, sia in termini di comunicazione in pubblico che con la squadra. Il modo in cui me l'ha detto è del tutto comprensibile. Aveva bisogno di una nuova sfida, cercava un ambiente diverso e forse era l'ultima occasione per fare qualcosa di diverso".

"Siamo tutti grandi e sapevamo che la durata del contratto poteva essere vantaggiosa per entrambe le parti. Anche noi non eravamo in grado di impegnarci per un periodo più lungo e lui ha scelto di andarsene, cosa che comprendiamo perfettamente", sottolinea Wolff, che afferma anche di non aver cercato di convincere Hamilton a cambiare idea.

"Avevo sentito le voci qualche giorno prima, ma ho voluto aspettare la riunione che avevamo organizzato per mercoledì mattina, ed è stato allora che ci ha comunicato la notizia", ha detto il team boss della Mercedes. "Con me può essere molto diretto, perché lo sono anch'io. Quindi, quando ha detto quello che aveva intenzione di fare, non ho cercato di dissuaderlo. Si tratta piuttosto di guardare avanti e decidere come comunicarlo e come proteggere la squadra nel miglior modo possibile e fare in modo che il 2024 sia un anno di successo".

E Wolff ammette anche: "Bisogna riconoscere che probabilmente ogni pilota sogna di guidare per la Ferrari un giorno" e rispetta il desiderio di un pilota di mettersi al volante per la Ferrari. Non vuole interpretare la partenza come un voto di sfiducia nei confronti della squadra. "Il pilota ha solo un tempo limitato in Formula 1 e Lewis ha 39 anni, il che significa che guiderà una Ferrari a 40 anni. Posso capire che voglia realizzare il suo sogno di essere al volante di una rossa".

