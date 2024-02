Hamilton na Ferrari: como é que Toto Wolff descobriu

Toto Wolff falou pela primeira vez sobre a saída de Lewis Hamilton da Mercedes após a época de 2024. O chefe de equipa da Mercedes explica como soube dos planos do sete vezes campeão do mundo.

A parceria de Lewis Hamilton com a Mercedes vai chegar ao fim após a temporada deste ano, quando o britânico de 39 anos deixar a equipa de trabalho da Mercedes para a Ferrari, foi confirmado na quinta-feira à noite. Hamilton tinha prolongado o seu contrato no ano passado até ao final de 2025, mas fez uso de uma cláusula de saída para completar a sua mudança para a Ferrari depois de 2024.

O chefe de equipa, Toto Wolff, falou pela primeira vez sobre a saída iminente do sete vezes campeão do mundo e também revelou como soube disso. "Decidimos a favor de um período de contrato mais curto quando prolongámos o acordo com o Lewis, por isso o facto em si não é uma grande surpresa, mas sim o momento", admite.

"Encontrámo-nos em minha casa, em Oxford, e ele revelou-me que tinha tomado a decisão de conduzir para a Ferrari em 2025. Foi basicamente isso, conversamos por uma boa hora", diz o vienense, que não quer especular sobre as razões da escolha de seu protegido de longa data.

"É preciso perguntar ao Lewis porque mudou de ideias, porque estivemos muito unidos durante o período de Natal, tanto na nossa comunicação com o público como com a equipa. A forma como ele me disse isso é completamente compreensível. Ele precisava de um novo desafio, estava à procura de um ambiente diferente e esta era talvez a sua última oportunidade de fazer algo diferente."

"Somos todos grandes rapazes e sabíamos que a duração do contrato poderia ser benéfica para ambas as partes. Também não podíamos comprometer-nos com um período mais longo e ele tomou a opção de sair, o que compreendemos perfeitamente", sublinha Wolff, que também afirma que não tentou persuadir Hamilton a mudar de ideias.

"Tinha ouvido os rumores alguns dias antes, mas quis esperar pela nossa reunião que tínhamos marcado para quarta-feira de manhã e foi aí que ele nos deu a notícia", disse o chefe de equipa da Mercedes. "Podem ser muito directos comigo, porque eu também o sou. Por isso, quando ele disse o que ia fazer, não o tentei dissuadir. Trata-se mais de olhar para o futuro e decidir como comunicar isso e como proteger a equipa da melhor forma possível e garantir que 2024 seja um ano de sucesso".

E Wolff também admite: "É preciso reconhecer que provavelmente todos os pilotos sonham em pilotar para a Ferrari um dia." Ele respeita quando um piloto tem o desejo de assumir o volante da Ferrari. Ele não quer interpretar a saída como um voto de desconfiança na equipa. "O piloto só tem um tempo limitado na Fórmula 1 e Lewis tem agora 39 anos, o que significa que estará a conduzir um Ferrari aos 40. Compreendo que ele queira realizar o seu sonho de estar num carro vermelho".

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber (Stake F1)

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas