El sucesor de Hamilton: ¿Quién heredará el cockpit de Mercedes?

Quien pensara que la marcha del jefe de equipo Günther Steiner de Haas sería la gran sorpresa de la pretemporada 2024 se equivocaba: con el anuncio del cambio de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari después de la temporada 2024, los responsables del acuerdo sorprendieron incluso a los conocedores del deporte. La escudería Ferrari confirmó en un escueto comunicado que el siete veces campeón del mundo ha firmado un contrato multianual con la escudería con sede en Maranello.

La noticia plantea una serie de interrogantes, entre ellos la cuestión de un sucesor adecuado para el ganador de 103 Grandes Premios. Se especula con muchos nombres en relación con el segundo cockpit de Mercedes junto al de George Russell, y el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no quiere descartar todavía ningún acuerdo.

En su rueda de prensa de hoy viernes, ha explicado: "Hace 48 horas, no habría pensado que Lewis pilotaría para Ferrari el año que viene, aunque sabía que llegaría el momento y lo dejaría. No pensaba que sería en esta fecha, quizá dentro de un año. El momento fue quizá sorprendente, pero no la circunstancia en sí, así que no descartaría nada en la Fórmula 1".

"Los pilotos toman sus decisiones, y que conduzcan o no para un equipo depende de las circunstancias. Y una vez que un piloto dice que no quiere conducir, hay poco remedio para eso y por eso yo no descartaría nada, a nadie, en ningún momento. Como equipo, en los próximos meses estudiaremos quién puede ser nuestro sucesor", subraya el austriaco de 52 años.

"Nuestro principal objetivo es ahora la temporada 2024. Tenemos dos pilotos excelentes, el último año de Lewis en Mercedes está por delante y George tampoco puede esperar para volver a subirse al coche. Tenemos que poner en pista un coche más rápido que su predecesor y sabemos lo difícil que será luchar no sólo contra Red Bull Racing, sino también contra todos los demás equipos", dejó claro entonces Wolff.

Y el jefe del equipo advirtió: "En todas las discusiones sobre Lewis, se ha hablado demasiado poco de George. Tiene el potencial para ser el próximo líder del equipo, es de la generación de Lando Norris, Charles Leclerc y algunos otros. Y no podría desear un líder de equipo mejor para después de Lewis. Tenemos una base tan fuerte con un piloto tan inteligente y rápido en el coche que ahora podemos tomarnos nuestro tiempo para hacer la elección correcta para el segundo asiento. Y no quiero tener demasiada prisa".

"Ha habido algunos acuerdos cerrados en las últimas semanas que habríamos mirado, que habrían sido interesantes", admitió Wolff, explicando también: "Pero siempre me han gustado los cambios porque abren oportunidades. Y de la misma forma que gestionamos la situación con Nico Rosberg cuando se retiró, que fue igual de inesperada, ahora estoy deseando tomar las decisiones correctas para el equipo junto con mis compañeros y ver quién estará en el coche el año que viene. Quizá sea la oportunidad de tomar una decisión audaz".

Una decisión audaz sería, por ejemplo, el ascenso de Andrea Kimi Antonelli, que forma parte de la escudería junior de Mercedes y afrontará este año su primera temporada en la Fórmula 2 con el equipo Prema Racing. El piloto de Bolonia, de 17 años, ha tenido una notable carrera junior, ganando un título tras otro.

Sin embargo, Wolff no quiere hablar todavía de la posible entrada del adolescente en la Fórmula 1. Kimi ha estado en el programa junior de Mercedes desde que tenía once años y su carrera junior ha sido muy exitosa hasta ahora. Creo que lo más importante para él ahora es concentrarse plenamente en la Fórmula 2. Si ahora empezamos a darle vueltas en la cabeza y a difundir rumores en los medios de comunicación, no le hará ningún bien. Hace unos años corría en karts y aún no ha cumplido los 18, así que yo no especularía con su paso a la Fórmula 1 a estas alturas".

