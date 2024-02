Successeur d'Hamilton : qui héritera du cockpit de Mercedes ?

Ceux qui pensaient que le départ de Haas du directeur de l'équipe Günther Steiner serait la grande surprise de l'intersaison 2024 se sont trompés : en annonçant le transfert de Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari après la saison 2024, les responsables du deal ont étonné même les initiés du sport. L'équipe Ferrari a confirmé en une phrase à peine voilée que le septuple champion du monde avait signé un contrat de plusieurs années avec l'écurie de Maranello.

Ce changement soulève quelques questions, notamment celle du successeur approprié de l'ancien vainqueur de 103 GP. Les spéculations sur le deuxième cockpit Mercedes, à côté de celui de George Russell, vont bon train et le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, ne veut encore exclure aucun accord.

Lors de sa conférence de presse de ce vendredi, il a déclaré : "Il y a 48 heures, je n'aurais pas pensé que Lewis roulerait l'année prochaine chez Ferrari, même si je savais que le moment viendrait et qu'il arrêterait. Je ne pensais pas que ce serait à cette date, peut-être plutôt dans un an. Le timing était peut-être surprenant, mais pas la circonstance elle-même, c'est pourquoi je n'exclurais rien en Formule 1".

"Les pilotes prennent leurs décisions, et le fait de courir ou non avec une équipe dépend des circonstances. Et si un pilote dit une fois qu'il ne veut pas courir, il n'y a guère de remède à cela et, dans cette mesure, je n'exclurais rien, personne et à aucun moment. En tant qu'équipe, nous allons examiner au cours des prochains mois qui est susceptible de prendre la relève", a souligné l'Autrichien de 52 ans.

"Notre principal objectif est désormais la saison 2024. Nous avons deux excellents pilotes, la dernière année de Lewis chez Mercedes est devant nous et George est également impatient de remonter dans la voiture. Nous devons mettre en piste une voiture plus rapide que la précédente et nous savons à quel point il sera difficile de se battre non seulement contre Red Bull Racing, mais aussi contre toutes les autres équipes", a ensuite précisé Wolff.

Et le chef d'équipe de mettre en garde : "Dans toutes les discussions autour de Lewis, on n'a pas assez parlé de George. Il a le potentiel pour être le prochain leader de l'équipe, il est de la génération de Lando Norris, Charles Leclerc et quelques autres. Et je ne pourrais pas souhaiter un meilleur leader pour l'équipe après Lewis. Nous avons une base si solide, avec un pilote si intelligent et si rapide dans la voiture, que nous pouvons maintenant faire tranquillement le bon choix pour le deuxième siège. Et là, je ne veux pas être trop pressé".

"Quelques contrats ont été conclus ces dernières semaines, nous aurions pu les examiner, cela aurait été intéressant", a avoué Wolff, avant d'expliquer également : "Mais j'ai toujours aimé les changements, car ils ouvrent des opportunités. Et de la même manière que nous avons géré la situation avec Nico Rosberg lorsqu'il a pris sa retraite - et c'était tout aussi inattendu - je me réjouis maintenant de prendre les bonnes décisions pour l'équipe avec mes collègues et de voir qui sera dans la voiture l'année prochaine. C'est peut-être l'occasion de prendre une décision courageuse".

Une décision courageuse serait par exemple la promotion d'Andrea Kimi Antonelli, qui fait partie du cadre junior de Mercedes et qui abordera cette année sa première saison de Formule 2 avec l'équipe Prema Racing. Le jeune homme de 17 ans originaire de Bologne a mené une remarquable carrière de jeune pilote et a remporté titre sur titre.

Wolff ne souhaite toutefois pas encore parler de l'éventuelle entrée en Formule 1 de l'adolescent. Il a souligné : "Kimi fait partie du programme junior de Mercedes depuis l'âge de onze ans et sa carrière de junior a été très réussie jusqu'à présent. Je pense que le plus important pour lui est qu'il se concentre désormais entièrement sur la Formule 2. Si nous commençons maintenant à lui tourner la tête et à répandre des rumeurs dans les médias, cela ne lui servira à rien. Il a fait du karting il y a quelques années et il n'a même pas 18 ans, donc je ne ferais pas de spéculations sur son passage en Formule 1 à ce stade".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber (Stake F1)

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island