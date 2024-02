Il successore di Hamilton: chi erediterà l'abitacolo della Mercedes?

Chi pensava che la partenza del boss del team Günther Steiner dalla Haas sarebbe stata la grande sorpresa della pre-stagione 2024 si sbagliava: con l'annuncio del passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari dopo la stagione 2024, i responsabili dell'accordo hanno sorpreso anche gli addetti ai lavori. La scuderia Ferrari ha confermato, con un breve comunicato, che il sette volte campione del mondo ha firmato un contratto pluriennale con la scuderia di Maranello.

La mossa solleva una serie di interrogativi, tra cui la questione del successore adatto al 103 volte vincitore di un GP. Si specula su molti nomi in relazione al secondo abitacolo Mercedes accanto a quello di George Russell, e il boss del team Mercedes Toto Wolff non vuole ancora escludere alcun accordo.

Nella conferenza stampa di oggi, venerdì, ha spiegato: "48 ore fa non avrei pensato che Lewis avrebbe guidato per la Ferrari il prossimo anno, anche se sapevo che sarebbe arrivato il momento in cui avrebbe smesso. Non pensavo che sarebbe stato in questa data, forse tra un anno. La tempistica è stata forse sorprendente, ma non la circostanza in sé, quindi non escluderei nulla in Formula 1".

"I piloti prendono le loro decisioni e il fatto di guidare o meno per una squadra dipende dalle circostanze. Una volta che un pilota dice di non voler guidare, c'è poco da rimediare e in questo senso non escluderei nulla, nessuno, in nessun momento. Come squadra, nei prossimi mesi valuteremo chi sarà il nostro successore", ha sottolineato il 52enne austriaco.

"Il nostro obiettivo principale è ora la stagione 2024. Abbiamo due ottimi piloti, l'ultimo anno di Lewis alla Mercedes è davanti a noi e anche George non vede l'ora di tornare in macchina. Dobbiamo mettere in pista una vettura più veloce del suo predecessore e sappiamo quanto sarà difficile lottare non solo contro la Red Bull Racing, ma anche contro tutti gli altri team", ha chiarito Wolff.

E il boss del team ha avvertito: "In tutte le discussioni su Lewis, si è parlato troppo poco di George. Ha il potenziale per essere il prossimo leader della squadra, appartiene alla generazione di Lando Norris, Charles Leclerc e pochi altri. E non potrei desiderare un leader migliore per il dopo Lewis. Abbiamo una base così forte con un pilota così intelligente e veloce in macchina che ora possiamo prenderci il tempo necessario per fare la scelta giusta per il secondo sedile. E non voglio avere troppa fretta".

"Nelle ultime settimane sono stati finalizzati alcuni accordi che avremmo preso in considerazione e che sarebbero stati interessanti", ha ammesso Wolff, spiegando anche: "Ma mi sono sempre piaciuti i cambiamenti perché aprono delle opportunità. E proprio come abbiamo gestito la situazione con Nico Rosberg quando si è ritirato - ed è stato altrettanto inaspettato - ora non vedo l'ora di prendere le decisioni giuste per la squadra insieme ai miei colleghi e di vedere chi sarà in macchina l'anno prossimo. Forse è l'occasione per prendere una decisione coraggiosa".

Una decisione coraggiosa potrebbe essere la promozione di Andrea Kimi Antonelli, ad esempio, che fa parte della squadra junior della Mercedes e che quest'anno affronterà la sua prima stagione in Formula 2 con il Prema Racing Team. Il diciassettenne bolognese ha avuto una straordinaria carriera da junior, vincendo un titolo dopo l'altro.

Tuttavia, Wolff non vuole ancora parlare di un possibile ingresso in Formula 1 del ragazzo. Ha sottolineato: "Kimi fa parte del programma junior della Mercedes da quando aveva undici anni e la sua carriera junior è stata finora di grande successo. Credo che la cosa più importante per lui ora sia concentrarsi completamente sulla Formula 2. Se ora iniziamo a fargli girare la testa e a diffondere voci sui media, non gli farà bene. Qualche anno fa correva con i kart e non ha ancora 18 anni, quindi non farei ipotesi sul suo passaggio alla Formula 1 in questa fase".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber (Palo F1)

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas