O sucessor de Hamilton: quem herdará o cockpit da Mercedes?

Assim que Lewis Hamilton anunciou a sua saída da Mercedes após a temporada de 2024, começaram as discussões sobre o seu sucessor na equipa de trabalho do construtor alemão. Ainda não está nada decidido, avisa Toto Wolff.

Quem pensava que a saída do chefe de equipa Günther Steiner da Haas seria a grande surpresa da pré-temporada de 2024, enganou-se: com o anúncio da mudança de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari após a temporada de 2024, os responsáveis pelo negócio surpreenderam até mesmo os iniciados no desporto. A equipa Ferrari confirmou, através de um comunicado conciso, que o sete vezes campeão do mundo assinou um contrato de vários anos com a equipa de Maranello.

A mudança levanta uma série de questões, incluindo a questão de um sucessor adequado para o vencedor de 103 GPs. Há especulações sobre muitos nomes relacionados com o segundo cockpit da Mercedes, juntamente com o de George Russell, e o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, ainda não quer descartar qualquer acordo.

Em sua conferência de imprensa de hoje, sexta-feira, ele explicou: "48 horas atrás, eu não teria pensado que Lewis estaria pilotando para a Ferrari no próximo ano, mesmo sabendo que o momento chegaria e ele pararia. Não pensei que fosse nesta data, talvez daqui a um ano. O momento foi talvez surpreendente, mas não a circunstância em si, por isso não excluiria nada na Fórmula 1".

"Os pilotos tomam as suas decisões, e o facto de pilotarem ou não para uma equipa depende das circunstâncias. E uma vez que um piloto diz que não quer pilotar, não há muita solução para isso e, nesse sentido, eu não descartaria nada, ninguém, em nenhum momento. Como equipa, vamos analisar os próximos meses para ver quem pode ser considerado como sucessor", sublinhou o austríaco de 52 anos.

"O nosso foco principal está agora na época de 2024. Temos dois excelentes pilotos, o último ano do Lewis na Mercedes está à nossa frente e o George também não pode esperar para voltar ao carro. Temos de colocar em pista um carro que seja mais rápido do que o seu antecessor e sabemos como será difícil lutar não só contra a Red Bull Racing, mas também contra todas as outras equipas", esclareceu Wolff.

E o chefe de equipa alertou: "Em todas as discussões sobre Lewis, muito pouco foi dito sobre George. Ele tem o potencial para ser o próximo líder da equipa, é da geração de Lando Norris, Charles Leclerc e alguns outros. E eu não podia desejar um melhor líder de equipa para depois do Lewis. Temos uma base tão forte, com um piloto tão inteligente e rápido no carro, que podemos agora tomar o nosso tempo para fazer a escolha certa para o segundo lugar. E não quero ter muita pressa".

"Houve alguns acordos finalizados nas últimas semanas que teríamos analisado, que teriam sido interessantes", admitiu Wolff, explicando também: "Mas sempre gostei de mudanças porque elas abrem oportunidades. E tal como lidámos com a situação do Nico Rosberg quando ele se retirou - e isso foi igualmente inesperado - estou agora ansioso por tomar as decisões certas para a equipa juntamente com os meus colegas e ver quem estará no carro no próximo ano. Talvez seja a oportunidade de tomar uma decisão arrojada".

Uma decisão ousada seria, por exemplo, a promoção de Andrea Kimi Antonelli, que faz parte da equipa júnior da Mercedes e que vai fazer a sua primeira época de Fórmula 2 com a Prema Racing Team este ano. O jovem de 17 anos de Bolonha teve uma carreira júnior notável, conquistando um título após o outro.

No entanto, Wolff ainda não quer falar sobre a possível entrada do adolescente na Fórmula 1. Ele enfatizou: "Kimi está no programa júnior da Mercedes desde os onze anos de idade e sua carreira júnior tem sido muito bem-sucedida até agora. Penso que o mais importante para ele agora é concentrar-se totalmente na Fórmula 2. Se começarmos agora a dar-lhe a volta à cabeça e a espalhar rumores nos meios de comunicação social, isso não lhe fará bem nenhum. Ele estava a correr em karts há alguns anos e ainda nem sequer tem 18 anos, por isso não especularia sobre a sua passagem para a Fórmula 1 nesta fase".

