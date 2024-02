Haas dévoile sa nouvelle voiture : La nouvelle voiture de Nico Hülkenberg

L'équipe Haas a publié une série d'images générées par ordinateur montrant la nouvelle voiture de course GP avec laquelle Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen vont attaquer cette année.

L'équipe Haas a terminé la saison 2023 à la dernière place du classement des constructeurs, mais lors de la présentation de la voiture de GP de cette année, les Américains sont les premiers. Sur les premières images générées par ordinateur publiées par l'équipe, on reconnaît le look de la nouvelle voiture officielle de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

L'Allemand et le Danois sortiront cette année avec une voiture qui continue d'adopter l'approche "downwash". Celle-ci consiste à diriger l'air vers le bas, via le carénage, en direction du diffuseur. Le nouveau chef d'équipe Ayao Komatsu déclare : "Avec la mise à niveau d'Austin, nous avons présenté le concept que nous avons choisi pour la voiture de cette année. Mais nous n'avons pas pu réaliser le concept complet que nous avions choisi pour la VF-24".

La voiture est donc différente du modèle de l'année dernière, le design des caissons latéraux est plus extrême et les prises d'air ont une nouvelle forme. La forme de l'entrée d'air de la boîte à air a également changé : elle est maintenant plus ronde, alors qu'elle était plutôt triangulaire sur le modèle précédent.

Komatsu tempère les espoirs des fans de Haas de voir une amélioration rapide. Il prévient : "A Bahreïn, nous serons à nouveau plutôt à l'arrière du peloton, voire les derniers. Depuis que j'ai pris le rôle de chef d'équipe, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec les managers en Grande-Bretagne et en Italie, et ils sont contents parce que nous avons la possibilité de nous améliorer".

Des possibilités d'amélioration existent dans tous les domaines, affirme le Japonais. "La raison pour laquelle notre voiture ne sera pas assez rapide à Bahreïn n'est pas à chercher du côté des gens que nous avons. C'est parce que nous avons commencé tard et que nous avons accepté une interruption de deux mois pour mettre au point la mise à jour d'Austin. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais l'équipe a fait de bons progrès en soufflerie et nous allons maintenant dans la bonne direction en ce qui concerne les caractéristiques", explique-t-il.

"Nous sommes réalistes quant à nos attentes pour la VF-24, mais c'est quand même un moment excitant dans chaque saison de Formule 1 de présenter la voiture. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour progresser et améliorer nos performances, mais tout le monde ici est très motivé et impatient de prendre la piste avec la VF-24. Je sais que nous allons profiter au maximum de notre temps à Bahreïn. Et nous sommes impatients de nous lancer et d'attaquer la saison".

L'équipe s'est dotée d'un nouveau directeur technique en la personne d'Andrea De Zordo, qui occupait jusqu'à présent le poste de chef designer. Il succède à Simone Resta, qui a quitté l'équipe pour retourner chez Ferrari. La première en piste de la VF-24, nom de la 2024 de l'écurie américaine, est prévue pour le dimanche 11 février. Nico Hülkenberg devrait alors prendre le volant de sa nouvelle voiture de fonction pour la première fois sur le circuit de Silverstone, avant que la VF-24 ne soit utilisée lors des essais de pré-saison à Bahreïn.

L'écurie de Gene Haas veut y évaluer les points forts et les points faibles de la nouvelle voiture afin de définir le programme d'amélioration pour la saison à venir. Komatsu explique que les pilotes seront davantage impliqués dans ce processus.

