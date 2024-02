Haas svelata: La nuova vettura di Nico Hülkenberg

Il team Haas ha concluso la stagione 2023 all'ultimo posto nel campionato costruttori, ma gli americani sono i primi a presentare la vettura GP di quest'anno. Le prime immagini generate al computer pubblicate dal team mostrano l'aspetto della nuova vettura aziendale guidata da Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen.

Quest'anno, il tedesco e il danese guideranno una vettura che continua a seguire l'approccio "downwash". Ciò significa che l'aria viene incanalata verso il basso fino al diffusore attraverso la carenatura. Il nuovo capo squadra Ayao Komatsu afferma: "Con l'aggiornamento di Austin abbiamo presentato il concetto che abbiamo scelto per la vettura di quest'anno. Tuttavia, non siamo riusciti a realizzare il concetto completo che abbiamo scelto per la VF-24".

La vettura si differenzia dal modello dello scorso anno, il design dei sidepods è più estremo e le prese d'aria hanno una nuova forma. Anche la forma della presa d'aria sull'airbox è cambiata: ora è più rotonda, mentre sul modello precedente era più triangolare.

Komatsu smorza le speranze dei fan della Haas di un rapido miglioramento. Avverte: "In Bahrain saremo di nuovo in fondo al gruppo, se non addirittura ultimi. Da quando ho assunto il ruolo di Team Principal, ho passato molto tempo a parlare con i manager nel Regno Unito e in Italia e sono contenti perché abbiamo la possibilità di migliorare".

C'è spazio per migliorare in tutte le aree, dice il pilota giapponese. "Il motivo per cui la nostra macchina non sarà abbastanza veloce in Bahrain non è dovuto alle persone che abbiamo. È perché abbiamo iniziato tardi e ci siamo presi due mesi di pausa per completare l'aggiornamento di Austin. Questo ci è costato molto tempo, ma il team è riuscito a fare buoni progressi nella galleria del vento e ora stiamo andando nella giusta direzione con le caratteristiche", spiega.

"Siamo realistici sulle nostre aspettative per la VF-24, ma è sempre un momento emozionante in ogni stagione di Formula 1 presentare la vettura. C'è ancora molto lavoro da fare per progredire e migliorare le nostre prestazioni, ma tutti qui sono molto motivati e non vedono l'ora di scendere in pista con la VF-24. So che riusciremo a ottenere il massimo con le nostre caratteristiche". So che sfrutteremo al meglio il tempo trascorso in Bahrain. E non vediamo l'ora di iniziare la stagione".

Il team ha un nuovo responsabile dell'ingegneria, Andrea De Zordo, che in precedenza ha lavorato come capo progettista. Succede a Simone Resta, che ha lasciato il team per tornare alla Ferrari. Il debutto in pista della VF-24, come viene chiamata la vettura 2024 della scuderia statunitense, è previsto per domenica 11 febbraio. In quell'occasione Nico Hülkenberg guiderà per la prima volta la sua nuova vettura aziendale sul circuito di Silverstone, prima che la VF-24 venga utilizzata nei test pre-stagionali in Bahrain.

Lì, la squadra corse di Gene Haas vuole sondare i punti deboli e i punti di forza della nuova vettura per determinare il programma di aggiornamento per la prossima stagione. Komatsu spiega che i piloti saranno coinvolti più da vicino in questo processo.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber (Palo F1)

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas