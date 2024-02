Adrian Newey : La philosophie derrière la RB20

Le 15 février, Red Bull Racing présentera la voiture de course de cette année pour Max Verstappen et Sergio Pérez. Voici ce qui se cache derrière le travail du designer star Adrian Newey sur le successeur de la voiture de F1 la plus réussie.

Peut-il y avoir une tâche plus difficile ? Au cours de la saison 2023, Red Bull Racing a remporté 21 des 22 Grands Prix, a décroché 14 pole positions, 11 meilleurs tours en course et un total fabuleux de 860 points au championnat du monde. C'est plus que les équipes Ferrari et Mercedes, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Et c'est plus que toutes les autres équipes réunies.

Max Verstappen était déjà champion du monde à six courses de la fin, son collègue Sergio Pérez a décroché le titre de vice-champion. La RB19 est une voiture que l'on doit citer dans le même souffle que la McLaren MP4/4 d'Alain Prost et Ayrton Senna, la Mercedes W07 de Lewis Hamilton et Nico Rosberg ou la Ferrari F2002 avec laquelle Michael Schumacher a dominé.

Pour 2024, Adrian Newey et son équipe se sont retrouvés dans la situation de devoir construire un successeur. La RB19 est au musée. Dans le podcast "Talking Bull" (ici : Red Bull Advanced Technologies Announces The RB17 - Red Bull Advanced Technologies), il parle pour la première fois de la philosophie de conception de la voiture que nous verrons dans deux semaines.

Red Bull Racing a été la première équipe à comprendre les nouvelles règles dès le début. Fiablement rapide, pas de porpoising, un coup tout droit sorti de la légendaire planche à dessin.

"La RB18 - notre première voiture selon les nouvelles règles de l'effet de sol - avait déjà la base correcte, une bonne architecture de base. Nous l'avons développée de manière conséquente au cours de l'année 2022. La deuxième moitié de la saison a été vraiment bonne. Pour 2023, nous nous attendions à un peloton de pilotes très serré, beaucoup plus serré qu'en 2022. Notre domination a complètement surpris tout le monde, moi le premier".

La RB19 a été l'un des lancements les plus dominants de l'histoire. Elle est donc probablement devenue un modèle pour toutes les voitures de 2024 ?

"Il est logique que de nombreux adversaires aient regardé notre voiture de très près, et je m'attends à ce qu'ils ressemblent encore plus à la RB19. Déjà vers la fin de la saison 2023, les courses sont devenues plus serrées. Prenons Austin, où nous avons dû faire un arrêt supplémentaire aux stands et où Max nous a sauvés. A Vegas, Charles Leclerc sur Ferrari était le plus rapide, si nous sommes totalement honnêtes. Là aussi, Max a fait la différence. Oui : nous avons senti le souffle de nos adversaires dans la nuque. Il n'aurait pas manqué grand-chose pour qu'ils nous attrapent".

Ressentez-vous le poids de l'homme traqué ?

"Très fort".

La RB20 s'inscrit-elle donc dans la tradition technique de ses deux prédécesseurs ?

"Oui, exactement. La première évolution s'est produite de la RB18 à la RB19. Il s'agissait d'un développement aérodynamique normal, mais aussi d'une compréhension fondamentale de la suspension et du châssis. De plus, nous devions résoudre la question du poids pour 2023, car en 2022, nous étions au-dessus de la limite jusqu'à la fin. Notre voiture pour cette saison, la RB20, est la deuxième étape de l'évolution. La question qui nous taraude en ce moment : Avons-nous été trop conservateurs avec cela parce qu'un de nos adversaires a trouvé quelque chose de révolutionnaire ? Nous ne le savons pas encore".

La RB20 elle-même ne sera donc pas une voiture révolutionnaire ?

"Les règles nous empêchent d'essayer toutes les idées folles, de les évaluer et de les mettre en œuvre le cas échéant. C'est pourquoi nous avons décidé, pour 2024, d'affiner le package connu et éprouvé".

Un affinement de la voiture dominante dans l'ère moderne de l'effet de sol ne peut être compris, dans la bouche d'Adrian Newey, que comme une chaude déclaration de guerre à ses adversaires.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber (Stake F1)

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island