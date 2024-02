Adrian Newey: la filosofia alla base della RB20

Il 15 febbraio la Red Bull Racing presenterà l'auto da corsa di quest'anno per Max Verstappen e Sergio Pérez. Ecco la storia del lavoro del progettista di punta Adrian Newey sul successore della vettura di maggior successo della F1.

Potrebbe esistere un compito più difficile? Nella stagione 2023, la Red Bull Racing ha vinto 21 Gran Premi su 22, ha ottenuto 14 pole position, 11 giri veloci in gara e ben 860 punti nel campionato mondiale. È un numero superiore a quello dei team Ferrari e Mercedes, rispettivamente al secondo e al terzo posto, messi insieme. E più di tutti gli altri team messi insieme.

Max Verstappen è già stato incoronato campione del mondo a sei gare dalla fine, mentre il suo collega Sergio Pérez è arrivato secondo. La RB19 è un'auto che deve essere citata alla stregua della McLaren MP4/4 di Alain Prost e Ayrton Senna, della Mercedes W07 di Lewis Hamilton e Nico Rosberg o della Ferrari F2002 con cui dominava Michael Schumacher.

Adrian Newey e il suo team si sono trovati di fronte alla necessità di costruire un successore per il 2024. La RB19 è nel museo. Nel podcast "Talking Bull" (qui: Red Bull Advanced Technologies annuncia la RB17 - Red Bull Advanced Technologies), parla per la prima volta della filosofia di progettazione di quella vettura, che potremo vedere tra quindici giorni.

La Red Bull Racing è stata la prima squadra a comprendere le nuove regole fin dall'inizio. Affidabile, veloce, senza porosità, un successo appena uscito dal leggendario tavolo da disegno.

"La RB18, la nostra prima vettura con le nuove regole sull'effetto suolo, aveva già le basi, una buona architettura di base. L'abbiamo sviluppata ulteriormente nel corso del 2022. La seconda metà della stagione è stata poi davvero buona. Per il 2023 ci aspettavamo un campo di piloti molto ristretto, molto più ristretto di quello del 2022. Il nostro dominio ha sorpreso tutti, soprattutto me".

La RB19 è stata una delle vetture più dominanti della storia. Quindi presumibilmente è diventata il modello per tutte le vetture del 2024?

"È logico che molti avversari abbiano osservato da vicino la nostra vettura e mi aspetto che diventino ancora più simili alla RB19. Le gare si sono fatte più serrate già verso la fine della stagione 2023. Prendiamo ad esempio Austin, quando abbiamo dovuto fare un pit stop extra e Max ci ha salvato. A Las Vegas, Charles Leclerc con la Ferrari era il pacchetto più veloce, se vogliamo essere del tutto onesti. Anche qui Max ha fatto la differenza. Sì, sentivamo il fiato sul collo dei nostri avversari. Non ci sarebbe voluto molto perché ci prendessero".

Sente il peso della caccia?

"Molto forte".

Quindi l'RB20 si inserisce nella tradizione tecnica dei suoi due predecessori?

"Sì, esattamente. La prima evoluzione è stata dalla RB18 alla RB19. Si trattava di un normale sviluppo aerodinamico, ma anche di una comprensione fondamentale delle sospensioni e del telaio. Abbiamo anche dovuto risolvere il problema del peso per il 2023, perché nel 2022 abbiamo superato il limite fino alla fine. La nostra vettura per questa stagione, la RB20, rappresenta la seconda fase evolutiva. La domanda che ci poniamo attualmente è: Siamo stati troppo conservativi perché uno dei nostri avversari ha trovato qualcosa di rivoluzionario? Non lo sappiamo ancora".

Quindi la RB20 non sarà una vettura rivoluzionaria?

"Le regole ci impediscono di provare, valutare e, se necessario, implementare ogni idea folle. Abbiamo quindi deciso di perfezionare il pacchetto già noto e collaudato per il 2024".

Un perfezionamento del veicolo dominante nell'era moderna dell'effetto suolo può essere inteso solo come una sfida a caldo all'opposizione dalla bocca di Adrian Newey.

