Adrian Newey: A filosofia por detrás do RB20

No dia 15 de fevereiro, a Red Bull Racing apresentará o carro de corrida deste ano para Max Verstappen e Sergio Pérez. Esta é a história por detrás do trabalho do designer Adrian Newey no sucessor do carro mais bem sucedido da F1.

Poderá haver uma tarefa mais difícil? Na época de 2023, a Red Bull Racing venceu 21 dos 22 Grandes Prémios, conquistou 14 pole positions, 11 voltas mais rápidas e uns incríveis 860 pontos no campeonato do mundo. Isso é mais do que as equipas Ferrari e Mercedes, segunda e terceira classificadas, juntas. E é mais do que todas as outras equipas juntas.

Max Verstappen já foi coroado campeão mundial seis corridas antes do final, enquanto seu colega Sergio Pérez terminou em segundo lugar. O RB19 é um carro que tem de ser mencionado no mesmo fôlego que o McLaren MP4/4 de Alain Prost e Ayrton Senna, o Mercedes W07 de Lewis Hamilton e Nico Rosberg ou o Ferrari F2002 em que Michael Schumacher dominou.

Adrian Newey e a sua equipa foram confrontados com a situação de terem de construir um sucessor para 2024. O RB19 está no museu. No podcast "Talking Bull" (aqui: Red Bull Advanced Technologies Announces The RB17 - Red Bull Advanced Technologies), Newey fala pela primeira vez sobre a filosofia de design desse carro, que vamos poder ver dentro de duas semanas.

A Red Bull Racing foi a primeira equipa a compreender as novas regras desde o início. Fiavelmente rápido, sem porpobrecimentos, um sucesso acabado de sair da lendária prancheta de desenho.

"O RB18 - o nosso primeiro carro com as novas regras de efeito de solo - já tinha os princípios básicos correctos, uma boa arquitetura de base. Desenvolvemo-lo de forma consistente ao longo de 2022. A segunda metade da época foi então muito boa. Esperávamos um campo de pilotos muito apertado para 2023, muito mais apertado do que em 2022. O nosso domínio surpreendeu completamente toda a gente, especialmente eu".

O RB19 foi um dos carros mais dominantes da história. Então, presumivelmente, ele se tornou o modelo para todos os veículos em 2024?

"É lógico que muitos adversários olharam muito de perto para o nosso carro e espero que se tornem ainda mais semelhantes ao RB19. As corridas já estavam a ficar mais apertadas no final da época de 2023. Por exemplo, em Austin, quando tivemos de fazer uma paragem extra nas boxes e o Max nos salvou. Em Las Vegas, Charles Leclerc na Ferrari era o pacote mais rápido, se estivermos a ser completamente honestos. Max fez a diferença aqui também. Sim, podíamos sentir os nossos adversários a respirarem no nosso pescoço. Não teria sido preciso muito para nos apanharem".

Sente o peso da caça?

"Muito fortemente."

Então, o RB20 segue a tradição técnica dos seus dois antecessores?

"Sim, exatamente. A primeira evolução foi do RB18 para o RB19. Foi um desenvolvimento aerodinâmico normal, mas também uma compreensão fundamental da suspensão e do chassis. Também tivemos de resolver a questão do peso para 2023, porque em 2022 estivemos acima do limite até ao fim. O nosso carro para esta época, o RB20, é a segunda fase de evolução. A questão que nos colocamos atualmente é a seguinte: Será que fomos demasiado conservadores com ele porque um dos nossos adversários descobriu algo revolucionário? Ainda não sabemos".

Então o RB20 não será um carro revolucionário?

"As regras impossibilitam-nos de experimentar, avaliar e, se necessário, implementar todas as ideias malucas. Por isso, decidimos aperfeiçoar o pacote familiar e comprovado para 2024".

Um refinamento do veículo dominante na era moderna de efeito-solo só pode ser entendido como um desafio quente para a oposição da boca de Adrian Newey.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber (Stake F1)

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas