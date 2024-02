F1 Academy : nouveau programme de promotion de Red Bull

Avec un nouveau programme de promotion de la relève, Red Bull encourage trois talents féminins de la course : Hamda Al Qubaisi, Amna Al Qubaisi et Emely De Heus rejoindront la F1 Academy au sein de l'équipe MP Motorsport.

Avec la Red Bull Junior Team, Red Bull assure depuis des décennies déjà une promotion réussie des jeunes talents, dont ont bénéficié de nombreux talents actuels de la Formule 1. Avec le programme Red Bull Academy, une autre équipe de jeunes talents s'y ajoute, qui se consacre entièrement au soutien des talents féminins de la course.

Le programme est dirigé par Sarah Harrington, qui s'occupe de trois pilotes féminines qui participeront cette année à la F1 Acadedmy. Toutes trois se battront pour marquer des points dans des voitures de l'équipe MP Motorsport, mais pas sous les couleurs de la même équipe.

Les deux sœurs Hamda et Amna Al Qubaisi d'Abu Dhabi concourront sous les couleurs de l'écurie de Formule 1 Red Bull, Hamda pour Red Bull Racing et Amna pour l'équipe Visa Cash App RB. De Heus concourra pour Red Bull.

Hamda, 21 ans, a débuté sa carrière de pilote en 2015 en karting et a accédé à la Formule 4 italienne en 2019. L'année suivante, elle a remporté trois courses en Formule 4 des Émirats arabes unis avant de revenir dans le championnat italien de Formule 4.

En 2022, elle a effectué un test à Magny-Cours en Formule 3. L'année dernière, elle avait déjà participé à la F1 Academy avec MP Motorsport et avait terminé la saison à la troisième place du classement général avec quatre premières places.

Sa sœur de 23 ans a débuté sa carrière en karting à l'âge de 14 ans et a depuis participé à de nombreux championnats. En 2018, elle a participé à la Formule 4 italienne, puis à la Formule 4 des Émirats arabes unis et à la Formule 3 asiatique.

Elle a ensuite participé à l'édition européenne de la Formula Regional. La saison dernière, elle a également participé à la F1 Academy et a terminé sixième au classement général avec deux premières places.

La Néerlandaise Emely De Heus, âgée de 20 ans, a commencé à courir en 2019 et a remporté le titre dans la série néerlandaise Wintercup Senior. L'année suivante, elle s'est classée quatrième au classement général du championnat national de karting, avant de passer à la Formule 1.

Elle a acquis une nouvelle expérience de la course en Formule 4 espagnole et en W Series, avant de participer au championnat de Formule 4 des Émirats arabes unis et à la F1 Academy en 2023. Elle a également couru dans la série féminine pour l'équipe MP Motorsport et a terminé la saison à la neuvième place du classement général avec une victoire à Barcelone.