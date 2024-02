F1 Academy: nuovo programma di supporto della Red Bull

Con il Red Bull Junior Team, Red Bull ha promosso con successo giovani talenti per decenni, di cui hanno beneficiato molti attuali talenti della Formula 1. Ora, con il programma Red Bull Academy, si è aggiunto un altro team junior dedicato interamente alle donne. Ora, con il programma Red Bull Academy, si è aggiunto un altro team junior interamente dedicato al sostegno del talento femminile nelle corse.

Il programma è diretto da Sarah Harrington, che si occuperà di tre piloti donna che quest'anno parteciperanno alla F1 Acadedmy. Tutte e tre gareggeranno per ottenere punti a bordo di auto del team MP Motorsport, ma non con i colori della stessa scuderia.

Le due sorelle Hamda e Amna Al Qubaisi di Abu Dhabi gareggeranno con i colori delle scuderie Red Bull di Formula 1, Hamda per Red Bull Racing e Amna per il team Visa Cash App RB. De Heus gareggerà per Red Bull.

La 21enne Hamda ha iniziato la sua carriera nel karting nel 2015 ed è stata promossa alla Formula 4 italiana nel 2019. L'anno successivo ha vinto tre gare nella Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, prima di tornare nel campionato italiano di Formula 4. Nel 2022 ha completato un test con la Red Bull.

Nel 2022 ha effettuato un test in Formula 3 a Magny-Cours. L'anno scorso ha partecipato alla F1 Academy con MP Motorsport e ha concluso la stagione al terzo posto assoluto con quattro primi posti.

La sorella, 23 anni, ha iniziato la sua carriera nel karting all'età di 14 anni e da allora ha partecipato a molti campionati diversi. Nel 2018 ha partecipato alla Formula 4 italiana e da allora ha corso anche nella Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti e nella Formula 3 asiatica.

Ha poi partecipato all'edizione europea della Formula Regional. La scorsa stagione ha partecipato anche alla F1 Academy, classificandosi al sesto posto assoluto con due primi posti.

La ventenne olandese Emely De Heus ha iniziato a gareggiare nel 2019 e ha vinto il titolo nella Dutch Winter Cup Senior Series. L'anno successivo si è classificata quarta assoluta nel campionato nazionale di karting prima di passare alle corse di formula.

Ha acquisito ulteriore esperienza nella Formula 4 spagnola e nella W Series prima di partecipare al campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti e alla F1 Academy nel 2023. Ha anche corso nella serie femminile per il team MP Motorsport e ha concluso la stagione al nono posto assoluto con una vittoria a Barcellona.