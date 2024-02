F1 Academy: Novo programa de apoio da Red Bull

A Red Bull está a promover três talentos femininos das corridas com um novo programa de desenvolvimento de jovens talentos: Hamda Al Qubaisi, Amna Al Qubaisi e Emely De Heus vão competir na F1 Academy com a equipa MP Motorsport.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

Com a Red Bull Junior Team, a Red Bull tem vindo a promover com sucesso jovens talentos há décadas, dos quais muitos dos actuais talentos da Fórmula 1 beneficiaram. Agora, com o programa Red Bull Academy, foi adicionada outra equipa júnior que se dedica inteiramente a apoiar o talento feminino nas corridas.

O programa é liderado por Sarah Harrington, que está a tomar conta de três pilotos de corrida do sexo feminino que vão competir na F1 Acadedmy este ano. As três vão competir por pontos em carros da equipa MP Motorsport, mas não com as cores da mesma equipa.

As duas irmãs Hamda e Amna Al Qubaisi, de Abu Dhabi, vão competir com as cores das equipas de Fórmula 1 da Red Bull, Hamda pela Red Bull Racing e Amna pela equipa Visa Cash App RB. De Heus competirá pela Red Bull.

Hamda, de 21 anos, iniciou a sua carreira no karting em 2015 e foi promovida à Fórmula 4 italiana em 2019. No ano seguinte, ela venceu três corridas na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos antes de retornar ao Campeonato Italiano de Fórmula 4.

Em 2022, fez um teste num piloto de Fórmula 3 em Magny-Cours. No ano passado, competiu na F1 Academy com a MP Motorsport e terminou a época em terceiro lugar na geral, com quatro primeiros lugares.

A sua irmã de 23 anos começou a sua carreira no karting aos 14 anos e desde então tem competido em muitos campeonatos diferentes. Em 2018, competiu na Fórmula 4 italiana e, desde então, também competiu na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos e na Fórmula 3 asiática.

Em seguida, competiu na edição europeia da Fórmula Regional. Também competiu na F1 Academy na época passada e terminou em sexto lugar à geral com dois primeiros lugares.

A piloto holandesa Emely De Heus, de 20 anos, começou a competir em 2019 e conquistou o título na Dutch Winter Cup Senior Series. Terminou em quarto lugar na geral no campeonato nacional de karting no ano seguinte, antes de mudar para as corridas de fórmula.

Ganhou mais experiência de corrida na Fórmula 4 espanhola e na W Series antes de competir no Campeonato de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos e na F1 Academy em 2023. Também correu na série feminina para a equipa MP Motorsport e terminou a época em nono lugar na geral, com uma vitória em Barcelona.