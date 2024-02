El acuerdo de Lewis Hamilton: su hermano Nicolas, asombrado

Lewis Hamilton soltó la bomba esta semana al comunicar al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, que ejercería una cláusula de salida en su contrato recientemente ampliado y se pasaría a la escudería Ferrari después de la temporada 2024. "El hecho en sí no fue tan sorprendente, pero quizás sí el momento", admitió el vienés en una rueda de prensa virtual que ofreció tras la confirmación de la marcha de Hamilton.

El jefe del equipo no era el único que no esperaba esta noticia, aunque el tema de Hamilton y Ferrari era un eterno favorito en el paddock de la Fórmula 1. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo siempre había mantenido que se sentía cómodo en la escudería del fabricante alemán y que no tenía ningún deseo de luchar por los puntos del campeonato en el coche rojo.

Hamilton justificó su cambio con el deseo de afrontar un nuevo reto, según reveló Wolff. El hermano de Hamilton, Nicolas, también se mostró sorprendido, como reveló en las redes sociales. "Fue muy sorprendente. Acababa de dar un discurso para Coca-Cola y Lewis me había llamado la noche anterior cuando estaba en una cena. Así que le dije que le volvería a llamar".

"Más tarde volví a llamar y no me cogió el teléfono y luego me dijo que estaba en la cama. Así que pensé: 'Vale, no te preocupes'. Entonces me preguntó si estaba allí y le dije que estaba de camino al trabajo y que estaría libre más tarde por la noche y que podríamos hablar entonces", explicó la joven de 31 años.

Y Nicolas añadió: "Pero me dijo que quería hablar conmigo enseguida y me preguntó si podía hablar sin que nadie me molestara. Le dije que sí y me contestó: 'Bueno, me voy a Ferrari en 2025'. Mi reacción fue: '¿Qué, estás de broma? Es una locura'".

Presentaciones de Fórmula 1

05 de febrero: Sauber (Stake F1)

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island