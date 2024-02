Deal de Lewis Hamilton : le frère Nicolas étonné

Le fait que Lewis Hamilton quitte l'équipe Mercedes à l'issue de cette saison n'a pas seulement surpris les fans, les experts et le chef d'équipe Toto Wolff. Le frère de Hamilton, Nicolas, ne s'y attendait pas non plus.

Cette semaine, Lewis Hamilton a lâché une bombe en annonçant à Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, qu'il ferait usage d'une clause de sortie de son contrat récemment prolongé et qu'il rejoindrait l'équipe Ferrari après la saison 2024. "Le fait en lui-même n'était pas si surprenant, mais peut-être le moment", a avoué le Viennois lors d'une conférence de presse virtuelle organisée après la confirmation du départ d'Hamilton.

Le chef d'équipe n'était pas le seul à ne pas s'attendre à cette nouvelle, même si le sujet Hamilton et Ferrari était un sujet récurrent dans le camp des pilotes de Formule 1. Mais le septuple champion du monde avait jusqu'à présent toujours affirmé qu'il se sentait bien dans l'écurie du constructeur automobile allemand et qu'il ne ressentait pas le besoin de se battre pour des points au championnat du monde dans la voiture rouge.

Entre-temps, les choses ont changé, Hamilton a justifié son changement par son désir de relever un nouveau défi, comme l'a révélé Wolff. Le frère d'Hamilton, Nicolas, a lui aussi été surpris, comme il l'a révélé dans les médias sociaux. "C'était très surprenant. Je venais de faire un discours pour Coca-Cola et Lewis m'avait appelé la nuit précédente alors que j'étais à un dîner. Je lui ai donc dit que je le rappellerais".

"Plus tard, j'ai rappelé et il n'a pas pris l'appel, m'informant par la suite qu'il était au lit. Je me suis donc dit : 'OK, ne t'inquiète pas'. Puis il m'a demandé si j'étais là et je lui ai dit que j'étais en route pour le travail et que je serais libre plus tard dans la soirée et que nous pourrions alors nous parler", a décrit le jeune homme de 31 ans.

Et Nicolas d'ajouter : "Il m'a dit qu'il aimerait vraiment me parler tout de suite et m'a demandé si je pouvais parler sans être dérangé et sans que personne n'écoute. J'ai répondu par l'affirmative et il a dit : 'Eh bien, je vais chez Ferrari en 2025'. Ma réaction a été : 'Quoi ? Tu plaisantes ? C'est fou !"

