L'accordo di Lewis Hamilton: il fratello Nicolas stupito

Il fatto che Lewis Hamilton lascerà il team Mercedes dopo la stagione in corso è stata una sorpresa non solo per i fan, gli esperti e il boss del team Toto Wolff. Nemmeno il fratello di Hamilton, Nicolas, se lo aspettava.

Lewis Hamilton ha lanciato la notizia bomba questa settimana, informando il boss della Mercedes Toto Wolff che avrebbe esercitato una clausola di uscita dal suo contratto recentemente prolungato e sarebbe passato al team Ferrari dopo la stagione 2024. "Il fatto in sé non è stato così sorprendente, ma forse lo è stato il tempismo", ha ammesso il viennese in una conferenza stampa virtuale tenuta dopo la conferma della partenza di Hamilton.

Il boss della scuderia non è stato l'unico a non aspettarsi questa notizia, anche se l'argomento Hamilton e la Ferrari è sempre stato uno dei più sentiti nel paddock della Formula 1. Tuttavia, il sette volte campione del mondo aveva già dato la sua disponibilità a un'offerta di lavoro. Tuttavia, il sette volte campione del mondo ha sempre sostenuto di sentirsi a proprio agio nella squadra della casa automobilistica tedesca e di non voler lottare per i punti del campionato con la rossa.

Da allora le cose sono cambiate e Hamilton ha giustificato il suo passaggio con il desiderio di affrontare una nuova sfida, come ha rivelato Wolff. Anche il fratello di Hamilton, Nicolas, è rimasto sorpreso, come ha rivelato sui social media. "È stato molto sorprendente. Avevo appena tenuto un discorso per la Coca-Cola e Lewis mi aveva chiamato la sera prima mentre ero a cena. Così gli ho detto che l'avrei richiamato".

"Più tardi l'ho richiamato, non ha risposto e mi ha detto che era a letto. Allora mi sono detta: 'Ok, non preoccuparti'. Poi mi ha chiesto se ero lì e io gli ho detto che stavo andando al lavoro e che sarei stata libera più tardi in serata e che allora avremmo potuto parlare", ha spiegato la 31enne.

E Nicolas ha aggiunto: "Ma lui ha detto che avrebbe voluto parlarmi subito e mi ha chiesto se potevo parlare senza essere disturbato da nessuno. Gli ho risposto di sì e lui ha detto: 'Bene, andrò alla Ferrari nel 2025'. La mia reazione è stata: "Cosa, stai scherzando? È una follia!".

