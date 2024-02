O negócio de Lewis Hamilton: o irmão Nicolas ficou espantado

Lewis Hamilton lançou a bomba esta semana, informando o chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff, que iria exercer uma cláusula de saída no seu contrato recentemente prolongado e mudar para a equipa Ferrari após a temporada de 2024. "O facto em si não foi assim tão surpreendente, mas talvez o momento tenha sido", admitiu o vienense numa conferência de imprensa virtual que realizou após a confirmação da saída de Hamilton.

O chefe de equipa não era o único que não esperava esta notícia, embora o tema de Hamilton e da Ferrari fosse um eterno favorito no paddock da Fórmula 1. No entanto, o sete vezes campeão do mundo sempre afirmou que se sentia confortável na equipa do construtor alemão e que não tinha qualquer desejo de lutar pelos pontos do campeonato no carro vermelho.

Desde então, a situação mudou, com Hamilton a justificar a sua mudança com o desejo de enfrentar um novo desafio, como revelou Wolff. O irmão de Hamilton, Nicolas, também ficou surpreendido, como revelou nas redes sociais. "Foi muito surpreendente. Eu tinha acabado de fazer um discurso para a Coca-Cola e o Lewis ligou-me na noite anterior quando eu estava num jantar. Por isso, disse-lhe que lhe ligava mais tarde".

"Mais tarde voltei a ligar e ele não atendeu o telefone e depois disse-me que estava na cama. Então pensei para comigo: 'OK, não te preocupes com isso'. Depois ele perguntou-me se eu estava lá e eu disse-lhe que estava a caminho do trabalho e que estaria livre ao fim da tarde e que podíamos falar nessa altura", explicou a jovem de 31 anos.

E Nicolas acrescentou: "Mas ele disse que gostaria de falar comigo imediatamente e perguntou-me se eu podia falar sem ser incomodado por ninguém. Eu disse que sim e ele disse: 'Bem, eu vou para a Ferrari em 2025. A minha reação foi: 'O quê, estás a brincar? Isso é uma loucura!"

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber (Stake F1)

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas