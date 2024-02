Lando Norris: Los aficionados critican las declaraciones de Verstappen

El hecho de que Lando Norris también goza del favor de los rivales de McLaren quedó confirmado una y otra vez por los elogios que recibió de varios jefes de equipo el año pasado. Sin embargo, al final el británico no quiso dejar su equipo y decidió prolongar su contrato con la tradicional escudería de Woking varios años antes de lo previsto.

El piloto de 24 años dio las razones inmediatamente después de la confirmación oficial de su ampliación de contrato. Se refirió a la pronunciada curva de rendimiento de la escudería británica el año pasado y al hecho de que se siente muy cómodo en McLaren. A la pregunta de si había decidido no fichar por Red Bull Racing por miedo a Max Verstappen, respondió en detalle en Sky Sports F1.

Norris afirmó: "No creo que se trate de tener miedo a pilotar junto a él. No creo que tema ninguna comparación". Sin embargo, no es tan inteligente cambiar al equipo del rival al que quieres batir en la batalla por el título mundial. "Porque lleva tiempo adaptarse y crear las condiciones adecuadas", subrayó.

Y Norris añadió: "Si quieres ganar al mejor piloto del mundo, no es lo mejor unirte a su equipo, no sería un movimiento inteligente". Estas declaraciones le valieron muchas críticas de los aficionados a la Fórmula 1 en las redes sociales. Muchos aficionados a este deporte le acusaron de tener una actitud equivocada y señalaron a una serie de rivales que han estado a la altura del reto de tener a un campeón del mundo en su propio equipo, y han brillado en el proceso.

En su año de debut en 2007, por ejemplo, Lewis Hamilton tuvo la difícil tarea de brillar junto al entonces campeón Fernando Alonso, y así lo hizo; al final, ambos sumaron el mismo número de puntos, pero Hamilton salió vencedor gracias a sus mejores resultados individuales. Sin embargo, los dos compañeros, que habían mantenido un intenso duelo interno en el equipo, acabaron perdiendo en la batalla por el campeonato, en la que Kimi Räikkönen se hizo con el título.

George Russell, actual compañero de Hamilton en Mercedes, también fue mencionado en las críticas. El piloto de 25 años se pasó al equipo de trabajo de la marca de la estrella para 2022 y tuvo así el reto de tener como compañero de equipo al piloto de GP más laureado de todos los tiempos. Russell no se dejó intimidar por ello y terminó la temporada por delante del siete veces campeón del mundo.

Charles Leclerc también lo pasó mal cuando se pasó a Ferrari tras sólo un año en el equipo Alfa Romeo Sauber. Fue compañero de equipo del tetracampeón del mundo Sebastian Vettel. Al igual que Russell, el ambicioso monegasco también se impuso a su compañero de equipo, mucho más experimentado, y terminó la temporada 2019 en cuarta posición por delante del alemán, que tuvo que conformarse con el quinto puesto.

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber (Stake F1)

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island