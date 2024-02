Lando Norris : Les fans critiquent les déclarations de Verstappen

Lando Norris a prolongé son contrat avec McLaren et a ensuite évoqué les raisons pour lesquelles il a décidé de rester dans l'équipe de Woking. Ses déclarations lui ont valu des critiques.

Le fait que Lando Norris soit également très apprécié par les adversaires de McLaren a été confirmé à maintes reprises par les mentions élogieuses de différents chefs d'équipe au cours de l'année écoulée. Pourtant, le Britannique ne voulait finalement pas quitter son équipe, il a décidé de prolonger prématurément son contrat avec l'écurie traditionnelle de Woking pour plusieurs années.

Le pilote de 24 ans a donné sa raison juste après la confirmation officielle de sa prolongation de contrat. Il a fait référence à la courbe de performance de l'équipe britannique l'année dernière et au fait qu'il se sentait très bien chez McLaren. Chez nos confrères de "Sky Sports F1", il a répondu en détail à la question de savoir s'il avait décidé de ne pas rejoindre Red Bull Racing par crainte de Max Verstappen.

Norris a affirmé : "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de peur de rouler à ses côtés. Je ne pense pas avoir peur d'une quelconque comparaison". Mais selon lui, il n'est pas si intelligent de passer dans l'équipe de l'adversaire que l'on veut battre dans la lutte pour le titre de champion du monde. "Car il faut du temps pour s'adapter et créer les bonnes conditions", a-t-il souligné.

Et Norris d'ajouter : "Si vous voulez gagner contre le meilleur pilote du monde, ce n'est pas la meilleure chose à faire que d'aller dans son équipe, ce ne serait pas un geste intelligent". Ces déclarations lui ont valu de nombreuses critiques de la part des fans de Formule 1 sur les médias sociaux. De nombreux adeptes du sport lui ont attribué une attitude erronée et ont fait référence à certains adversaires qui ont tout à fait relevé le défi d'avoir des adversaires champions du monde dans leur propre équipe - et qui ont pu briller.

En 2007, par exemple, Lewis Hamilton a eu la difficile tâche de briller aux côtés du champion de l'époque, Fernando Alonso, ce qu'il a fait. Au final, les deux pilotes avaient le même nombre de points au compteur, mais Hamilton avait l'avantage grâce à ses meilleurs résultats individuels. Dans la lutte pour le championnat du monde, les deux partenaires d'écurie, qui s'étaient livrés à un duel acharné au sein de l'équipe, ont toutefois fini par s'incliner, le titre revenant à Kimi Räikkönen.

L'actuel coéquipier de Hamilton chez Mercedes, George Russell, a également été mentionné dans les critiques. Le jeune homme de 25 ans a rejoint l'équipe d'usine de la marque à l'étoile en 2022 et a donc dû relever le défi d'avoir comme partenaire d'écurie le pilote de GP le plus performant de tous les temps. Russell ne s'est pas laissé décourager et a terminé la saison devant le septuple champion du monde.

Charles Leclerc n'a pas non plus eu la partie facile lorsqu'il a rejoint Ferrari après seulement une année passée dans l'équipe Alfa Romeo-Sauber. En effet, il y était le coéquipier du quadruple champion du monde Sebastian Vettel. Comme Russell, l'ambitieux Monégasque s'est imposé face à son coéquipier nettement plus expérimenté, terminant la saison 2019 à la quatrième place du championnat du monde, devant l'Allemand qui a dû se contenter de la cinquième place.

