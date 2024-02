Lando Norris: i tifosi criticano le dichiarazioni di Verstappen

Il fatto che Lando Norris sia molto apprezzato anche dagli avversari della McLaren è stato confermato più volte dagli elogi che ha ricevuto dai vari capi squadra nell'ultimo anno. Tuttavia, il britannico non ha voluto lasciare la sua squadra e ha deciso di prolungare il suo contratto con la tradizionale scuderia di Woking con diversi anni di anticipo.

Il 24enne ha fornito le motivazioni subito dopo la conferma ufficiale del prolungamento del contratto. Ha fatto riferimento alla forte curva di rendimento della squadra britannica nell'ultimo anno e al fatto che si sente molto a suo agio in McLaren. Alla domanda se avesse deciso di non passare alla Red Bull Racing per paura di Max Verstappen, Norris ha risposto in dettaglio su Sky Sports F1.

Norris ha affermato: "Non credo che si tratti di avere paura di guidare al suo fianco. Non credo di temere alcun confronto". Tuttavia, non è così intelligente passare alla squadra dell'avversario che si vuole battere nella battaglia per il titolo mondiale. "Perché ci vuole tempo per adattarsi e creare le condizioni giuste", ha sottolineato.

E Norris ha aggiunto: "Se vuoi vincere contro il miglior pilota del mondo, non è la cosa migliore entrare nel suo team, non sarebbe una mossa intelligente". Queste dichiarazioni gli sono valse molte critiche da parte dei fan della Formula 1 sui social media. Molti appassionati di questo sport lo hanno accusato di avere un atteggiamento sbagliato e hanno ricordato alcuni avversari che hanno affrontato la sfida di avere avversari campioni del mondo nella propria squadra - e hanno brillato nel processo.

Nel suo anno da esordiente, il 2007, ad esempio, Lewis Hamilton ha avuto il difficile compito di brillare accanto all'allora campione Fernando Alonso - cosa che ha fatto; alla fine, entrambi avevano lo stesso numero di punti, ma Hamilton si è imposto grazie ai suoi migliori risultati individuali. Alla fine, però, i due compagni di squadra, che hanno combattuto un feroce duello interno alla squadra, hanno avuto la meglio, con Kimi Räikkönen che ha conquistato il titolo.

Anche George Russell, attuale compagno di squadra di Hamilton alla Mercedes, è stato citato nelle critiche. Il 25enne è passato al works team del marchio della stella per il 2022 e quindi ha dovuto affrontare la sfida di avere come compagno di squadra il pilota di GP più vincente di tutti i tempi. Russell non si è lasciato scoraggiare e ha concluso la stagione davanti al sette volte campione del mondo.

Anche Charles Leclerc ha avuto un momento difficile quando è passato alla Ferrari dopo un solo anno con il team Alfa Romeo Sauber. Era il compagno di squadra del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Come Russell, anche l'ambizioso monegasco ha avuto la meglio sul suo compagno di squadra molto più esperto, concludendo la stagione 2019 al quarto posto davanti al tedesco, che si è dovuto accontentare del quinto posto.

