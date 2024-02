Lando Norris: Os fãs criticam as declarações de Verstappen

Lando Norris prolongou o seu contrato com a McLaren e falou sobre as razões pelas quais decidiu ficar com a equipa de Woking. Foi criticado pelas suas declarações.

O facto de Lando Norris ser também muito apreciado pelos adversários da McLaren foi confirmado repetidamente pelos elogios que recebeu de vários chefes de equipa no ano passado. No entanto, o britânico acabou por não querer deixar a sua equipa e decidiu prolongar o seu contrato com a tradicional equipa de corridas de Woking por vários anos antes do previsto.

O jovem de 24 anos explicou o motivo imediatamente após a confirmação oficial da extensão do seu contrato. Referiu-se à curva de desempenho acentuada da equipa britânica no ano passado e ao facto de se sentir muito confortável na McLaren. Ele respondeu à pergunta sobre se havia decidido não se transferir para a Red Bull Racing por medo de Max Verstappen em detalhes na Sky Sports F1.

Norris afirmou: "Não acho que seja sobre ter medo de pilotar ao lado dele. Acho que não temo nenhuma comparação". No entanto, não é assim tão inteligente mudar para a equipa do adversário que se quer bater na luta pelo título mundial. "Porque leva tempo para se adaptar e criar as condições certas", enfatizou.

E Norris acrescentou: "Se quisermos ganhar ao melhor piloto do mundo, não é a melhor coisa ir para a sua equipa, não seria uma jogada inteligente". Estas declarações valeram-lhe muitas críticas dos fãs da Fórmula 1 nas redes sociais. Muitos fãs do desporto acusaram-no de ter uma atitude errada e apontaram uma série de adversários que aceitaram o desafio de ter adversários campeões do mundo na sua própria equipa - e que brilharam no processo.

No seu ano de estreia, em 2007, por exemplo, Lewis Hamilton teve a difícil tarefa de brilhar ao lado do então campeão Fernando Alonso - o que conseguiu; no final, ambos tinham o mesmo número de pontos, mas Hamilton acabou por levar a melhor devido aos seus melhores resultados individuais. No final, porém, os dois companheiros de equipa, que travaram um feroz duelo entre si, saíram vencedores, com Kimi Räikkönen a conquistar o título.

O atual companheiro de equipa de Hamilton na Mercedes, George Russell, também foi mencionado nas críticas. O jovem de 25 anos mudou para a equipa de trabalho da marca da estrela para 2022 e, assim, teve o desafio de ter o piloto de GP mais bem sucedido de todos os tempos como companheiro de equipa. Russell não se deixou intimidar por isso e terminou a época à frente do sete vezes campeão do mundo.

Charles Leclerc também passou por momentos difíceis quando mudou para a Ferrari depois de apenas um ano com a equipa Alfa Romeo Sauber. Era o companheiro de equipa do tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Tal como Russell, o ambicioso monegasco também prevaleceu contra o seu companheiro de equipa muito mais experiente, terminando a temporada de 2019 em quarto lugar, à frente do alemão, que teve de se contentar com o quinto lugar.

