Unique : l'exposition sur la Formule 1 a ouvert ses portes à Vienne

Mercredi soir, à l'occasion de l'ouverture officielle de l'exposition sur la Formule 1 à Vienne, de nombreux invités du monde du sport, du divertissement et de la politique se sont rendus à METAStadt pour admirer de près les pièces d'exposition uniques qui y sont présentées. Et ils n'ont pas été déçus : sept salles d'exposition mettent en lumière de nombreux aspects différents du sport sur plus de 3000 mètres carrés.

Lors de la deuxième édition de la "F1 Exhibition", qui s'est tenue auparavant à Madrid, les visiteurs ont eu un aperçu des moments les plus décisifs de l'histoire de la Formule 1 et ont également pu jeter un coup d'œil sur les innovations techniques. L'exposition comprend également des éléments interactifs, ce qui permet aux visiteurs de se faire leur propre idée.

L'un des points forts de l'exposition sont les six voitures de GP qui ont attiré de nombreux regards, comme la RB16B de Max Verstappen, avec laquelle l'actuel champion a remporté son premier titre en 2021. Les fans des époques passées de la Formule 1 seront également comblés, avec par exemple la Ferrari F187/88C victorieuse de Gerhard Berger.

Les restes de la voiture de course Haas calcinée de Romain Grosjean, qui a été gravement touchée lors de son dramatique accident en 2020 sur le circuit désertique de Bahreïn, donneront la chair de poule. Le pilote de Formule 3 Charlie Wurz, fils du vétéran des GP Alex Wurz, a déclaré à ce sujet : "C'est assez remarquable, on voit que c'était un gros accident et c'est bien qu'il ait été aussi bénin".

En outre, le jeune homme de 18 ans s'est réjoui de voir les anciens bolides et les casques de pilotes de ses héros de Formule 1. "J'ai regardé toutes les voitures, même les anciennes qui ont l'air vraiment peu sûres. Et c'était vraiment cool de voir les casques de toutes ces stars du passé".

Le matin même, le président de la Formule 1, Stefano Domenicali, avait déjà rendu visite à l'exposition. "L'Autriche est un pays spécial pour la Formule 1", a souligné l'Italien dans une interview à l'APA. "Il y a ici une grande passion pour ce sport". De nombreuses personnalités comme Niki Lauda, Jochen Rindt ou Gerhard Berger ont marqué l'histoire de la Formule 1 et jeté les bases d'un avenir incroyable, a-t-il souligné.

L'exposition à Vienne est ouverte au public depuis le 2 février et offrira pendant plusieurs mois encore une expérience fascinante aux fans de sport automobile. Les billets sont disponibles en ligne à partir de 24,90 euros.

Formula 1 - L'exposition

mar-jeu : 10 - 19 h (dernière entrée 17 h)

ven-dim : 10 - 20 h (dernière entrée 18 h)

Lieu

METAStadt Vienne

Dr. Otto-Neurath-Gasse 3

1220 Vienne