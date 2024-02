Unico: la mostra sulla Formula 1 apre a Vienna

Gli appassionati di GP dovranno aspettare ancora un po' prima dell'inizio della nuova stagione. Per chi non vuole aspettare tanto, la mostra sulla Formula 1 al METAStadt di Vienna offre un'esperienza unica.

In occasione dell'inaugurazione ufficiale della mostra sulla Formula 1 a Vienna, mercoledì sera, molti ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica si sono recati al METAStadt per ammirare le straordinarie opere esposte. E non sono rimasti delusi: in sette sale espositive di oltre 3.000 metri quadrati, sono stati messi in evidenza molti aspetti diversi dello sport.

Nella seconda edizione della "F1 Exhibition", già esposta a Madrid, i visitatori potranno conoscere i momenti più decisivi della storia della Formula 1 e dare un'occhiata alle innovazioni tecniche. Chi visita la mostra potrà anche viverla in prima persona, dato che comprende anche elementi interattivi.

Uno dei punti salienti è rappresentato dalle sei monoposto da GP che hanno attirato molta attenzione, come la RB16B di Max Verstappen, con la quale il campione in carica ha vinto il suo primo titolo nel 2021. Anche i fan delle epoche passate della Formula 1 avranno pane per i loro denti, come la vittoriosa Ferrari F187/88C di Gerhard Berger.

I resti dell'auto da corsa Haas bruciata di Romain Grosjean, gravemente danneggiata nel drammatico incidente del 2020 sul circuito del deserto del Bahrain, faranno venire la pelle d'oca. Il pilota di Formula 3 Charlie Wurz, figlio del veterano del GP Alex Wurz, ha dichiarato: "È davvero notevole, si vede che è stato un grosso incidente ed è un bene che sia finito in modo così lieve".

Il 18enne è stato anche contento di vedere le vecchie auto e i caschi dei suoi eroi di Formula 1. "Ho guardato tutte le auto, i caschi dei piloti e i caschi dei piloti. "Ho guardato tutte le auto, anche quelle vecchie che sembrano davvero poco sicure. Ed è stato davvero bello vedere i caschi di tutte queste star del passato".

Il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali aveva già visitato la mostra in mattinata. "L'Austria è un Paese speciale per la Formula 1", ha sottolineato l'italiano in un'intervista all'APA. "Qui c'è una grande passione per questo sport". Numerosi personaggi come Niki Lauda, Jochen Rindt e Gerhard Berger hanno fatto la storia della Formula 1 e hanno gettato le basi per un futuro incredibile, ha sottolineato.

La mostra di Vienna è aperta al pubblico dal 2 febbraio e continuerà a offrire un'esperienza affascinante agli appassionati di motorsport per molti mesi a venire. I biglietti sono disponibili online a partire da 24,90 euro.

Formula 1 - La mostra

mar-gio: 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 17.00)

ven-dom: 10.00-20.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

Sede

METAStadt Vienna

Dr Otto-Neurath-Gasse 3

1220 Vienna