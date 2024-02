Único: Exposição de Fórmula 1 é inaugurada em Viena

Na abertura oficial da exposição de Fórmula 1 em Viena, na quarta-feira à noite, muitos convidados do mundo do desporto, do entretenimento e da política vieram ao METAStadt para se maravilharem com as exposições únicas em exibição. E não ficaram desiludidos: em sete salas de exposição com mais de 3000 metros quadrados, são destacados muitos aspectos diferentes do desporto.

Na segunda edição da "Exposição de F1", que já esteve patente em Madrid, os visitantes têm a oportunidade de conhecer os momentos mais decisivos da história da Fórmula 1 e podem também ver as inovações técnicas. Quem visitar a exposição poderá também viver a experiência, uma vez que esta inclui elementos interactivos.

Um dos destaques são os seis pilotos de GP que têm atraído muita atenção, como o RB16B de Max Verstappen, no qual o atual campeão conquistou o seu primeiro título em 2021. Os fãs de épocas passadas da Fórmula 1 também terão o seu dinheiro valioso, como o vitorioso Ferrari F187/88C de Gerhard Berger.

Os restos do carro de corrida Haas queimado de Romain Grosjean, que ficou gravemente danificado no seu dramático acidente de 2020 no circuito do deserto do Bahrein, vão causar arrepios. O piloto de Fórmula 3 Charlie Wurz, filho do veterano de GP Alex Wurz, disse: "É bastante notável, pode-se ver que foi um grande acidente e é bom que tenha terminado tão levemente".

O jovem de 18 anos também ficou satisfeito por ver os carros antigos e os capacetes dos pilotos dos seus heróis da Fórmula 1. "Olhei para todos os carros, mesmo os antigos que parecem muito inseguros. E foi muito fixe ver os capacetes de todas estas estrelas do passado."

O Presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, já tinha visitado a exposição durante a manhã. "A Áustria é um país especial para a Fórmula 1", sublinhou o italiano numa entrevista à APA. "Há aqui uma grande paixão por este desporto". Numerosas personalidades, como Niki Lauda, Jochen Rindt e Gerhard Berger, moldaram a história da Fórmula 1 e lançaram as bases para um futuro incrível, sublinhou.

A exposição em Viena está aberta ao público desde 2 de fevereiro e continuará a oferecer uma experiência fascinante aos fãs do desporto automóvel durante vários meses. Os bilhetes estão disponíveis online a partir de 24,90 euros.

Fórmula 1 - A exposição

Terça a quinta-feira: 10h00 - 19h00 (última entrada às 17h00)

Sex-Dom: 10h00 - 20h00 (última entrada às 18h00)

Local

METAStadt Viena

Dr. Otto-Neurath-Gasse 3

1220 Viena