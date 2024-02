Despedida de Hamilton: ¿Qué hará el director del equipo, Toto Wolff?

Cuando Toto Wolff amplió recientemente su propio contrato con Mercedes por tres años, no tenía ni idea de la anunciada marcha del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que se marcha a Ferrari tras la temporada de este año. El austriaco de 52 años posee un tercio de la escudería del fabricante alemán, otro tercio pertenece al grupo químico Ineos, presidido por Jim Ratcliffe, y un tercio sigue siendo propiedad de Daimler AG.

Wolff comentó así la decisión de seguir dirigiendo la escudería: "En última instancia, como accionista, mi objetivo es obtener el máximo rendimiento, y la mejor manera de conseguirlo es ganando. Desde luego, no me aferraría a un puesto si tuviera la impresión de que otro podría hacerlo mejor. Y estoy seguro de que si así fuera, mi gente me lo diría. Pero eso es lo que hemos decidido los tres: vamos a seguir así".

Y el vienés explicó con seguridad en la entrevista al "Telegraph" que está lejos de sentirse quemado. "Para mí, el riesgo es más bien que me aburra. Estoy contento de asumir nuevos retos, aunque la situación no sea fácil de gestionar."

Con la anunciada marcha de Lewis Hamilton, la tarea de encontrar un camino de vuelta a la cabeza de la parrilla se ha vuelto más difícil. Al fin y al cabo, el siete veces campeón fue durante mucho tiempo el motor del equipo de la estrella. Wolff también es consciente de ello, pero subraya que no quiere cambiar sus planes: "Soy parte de este equipo y hemos ampliado el contrato y simplemente hemos intercambiado las cifras anuales, hemos mantenido todo lo demás como está. Que me llamen director del equipo, consejero delegado, director general o presidente es irrelevante, mi papel es ejecutivo y eso es lo que quiero hacer en un futuro próximo."

"El equipo Mercedes de Fórmula 1 tendrá éxito a largo plazo y seguirá compitiendo y, con suerte, ganando con diferentes pilotos en el futuro. La etapa con Lewis es sin duda la más exitosa de la Fórmula 1 y siempre la asociaremos con pensamientos extremadamente positivos."

"Pero ahora miramos hacia la temporada 2024 con George Russell y Lewis, en la que queremos darlo todo y esperamos tener un coche rápido. Y al mismo tiempo, también estamos planificando a largo plazo para 2026 y más allá, cuando la pareja de pilotos será diferente y espero que entonces celebremos otros éxitos", añadió Wolff.

