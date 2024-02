Départ d'Hamilton : que fait le chef d'équipe Toto Wolff ?

Lorsque Toto Wolff a récemment prolongé son propre contrat Mercedes de trois ans, il ne se doutait pas encore du départ annoncé du septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari après la saison en cours. L'Autrichien de 52 ans possède un tiers de l'écurie du constructeur allemand, un autre tiers appartient au groupe chimique Ineos, à la tête duquel se trouve Jim Ratcliffe, et un tiers est toujours détenu par Daimler AG.

Wolff a commenté la décision de continuer à diriger l'équipe d'usine de la manière suivante : "En fin de compte, en tant qu'associé, je vise un rendement optimal, et la meilleure façon d'y parvenir est de gagner. Je ne m'accrocherais certainement pas à un poste si j'avais l'impression que quelqu'un d'autre pourrait faire un meilleur travail. Et je suis sûr que si c'était le cas, mes collaborateurs me le diraient. Mais là, nous avons décidé à trois - continuons comme ça".

Et le Viennois a déclaré avec assurance dans un entretien au "Telegraph" qu'il était loin de se sentir épuisé. "Dans mon cas, le risque est plutôt que je m'ennuie. J'aime relever les nouveaux défis, même si la situation n'est pas facile à gérer".

Avec le départ annoncé de Lewis Hamilton, la tâche de retrouver le chemin de la tête du peloton se complique. Car le septuple champion a longtemps été la locomotive de l'équipe à l'étoile. Wolff le sait aussi, mais il ne veut pas changer ses plans, comme il le souligne : "Je fais partie de cette équipe et nous avons prolongé le contrat en changeant simplement les années, nous avons gardé tout le reste tel quel. Que l'on m'appelle chef d'équipe, CEO, Managing Director ou président n'a pas d'importance, mon rôle est exécutif et c'est celui que j'ai l'intention d'occuper maintenant pour le futur proche".

"L'équipe de Formule 1 de Mercedes aura du succès à long terme et continuera à l'avenir à concourir avec différents pilotes et, espérons-le, à gagner. La phase avec Lewis est certainement la plus réussie qu'il y ait jamais eu en Formule 1 et nous l'associerons toujours à des pensées extrêmement positives".

"Mais nous regardons maintenant vers l'avenir, car la saison 2024 nous attend avec George Russell et Lewis, où nous voulons tout donner et où nous espérons avoir une voiture rapide. Et en même temps, nous planifions aussi à long terme pour 2026 et au-delà, le binôme de pilotes sera alors différent et j'espère que nous fêterons alors d'autres succès", a ajouté Wolff.

