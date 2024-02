L'addio di Hamilton: cosa farà il Team Principal Toto Wolff?

Quando Toto Wolff ha recentemente prolungato di tre anni il suo contratto con la Mercedes, non aveva idea dell'annunciata partenza del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che passerà alla Ferrari dopo la stagione in corso. Il 52enne austriaco possiede un terzo della squadra corse del costruttore tedesco, un altro terzo appartiene al gruppo chimico Ineos, guidato da Jim Ratcliffe, e un terzo è ancora di proprietà di Daimler AG.

Wolff ha commentato così la decisione di continuare a gestire la squadra corse: "In ultima analisi, come azionista, punto a un rendimento ottimale e il modo migliore per ottenerlo è vincere. Di certo non rimarrei in una posizione se avessi l'impressione che qualcun altro possa fare un lavoro migliore. E sono certo che, se così fosse, i miei collaboratori me lo direbbero. Ma è quello che abbiamo deciso noi tre: continuiamo così".

Nell'intervista al "Telegraph", il viennese ha spiegato con sicurezza che non si sente affatto esaurito. "Per me il rischio è più che altro quello di annoiarmi. Sono felice di accettare nuove sfide, anche se la situazione non è facile da gestire".

Con l'annunciata partenza di Lewis Hamilton, il compito di trovare un modo per tornare in testa al gruppo è diventato più difficile. Dopo tutto, il sette volte campione è stato a lungo la forza trainante della squadra con la stella. Anche Wolff ne è consapevole, ma sottolinea di non voler cambiare i suoi piani: "Faccio parte di questa squadra e abbiamo prolungato il contratto e semplicemente scambiato le cifre annuali, abbiamo mantenuto tutto il resto così com'è. Che mi si chiami Team Principal, CEO, Managing Director o Presidente è irrilevante, il mio ruolo è esecutivo ed è quello che voglio fare nel prossimo futuro."

"Il team Mercedes di Formula 1 avrà successo a lungo termine e continuerà a competere e, si spera, a vincere con diversi piloti in futuro. La fase con Lewis è sicuramente la più vincente di sempre in Formula 1 e la assoceremo sempre a pensieri estremamente positivi."

"Ma ora guardiamo alla stagione 2024 con George Russell e Lewis, in cui vogliamo dare il massimo e speriamo di avere una macchina veloce. Allo stesso tempo, stiamo anche pianificando a lungo termine per il 2026 e oltre, quando l'accoppiamento dei piloti sarà diverso e spero che allora celebreremo altri successi", ha aggiunto Wolff.

