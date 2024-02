A despedida de Hamilton: o que fará o Diretor de Equipa Toto Wolff?

Quando Toto Wolff prolongou recentemente o seu contrato com a Mercedes por três anos, não fazia ideia da anunciada saída do sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, que se vai transferir para a Ferrari após a época deste ano. O austríaco de 52 anos detém um terço da equipa de corridas do construtor alemão, outro terço pertence ao grupo químico Ineos, dirigido por Jim Ratcliffe, e um terço é ainda propriedade da Daimler AG.

Wolff comentou a decisão de continuar a gerir a equipa de trabalho da seguinte forma: "Em última análise, como acionista, o meu objetivo é obter o melhor retorno possível e a melhor forma de o conseguir é vencer. Certamente não me manteria numa posição se tivesse a impressão de que outra pessoa poderia fazer um trabalho melhor. E tenho a certeza de que, se fosse esse o caso, os meus colaboradores dir-me-iam isso mesmo. Mas foi isso que nós os três decidimos - vamos continuar assim".

E o vienense explicou com confiança na entrevista ao "Telegraph" que está longe de se sentir esgotado. "Para mim, o risco é mais o de me aborrecer. Estou feliz por aceitar novos desafios, mesmo que a situação não seja fácil de gerir".

Com a anunciada saída de Lewis Hamilton, a tarefa de encontrar um caminho de volta à frente do pelotão tornou-se mais difícil. Afinal, o sete vezes campeão foi a força motriz da equipa com a estrela durante muito tempo. Wolff também está ciente disso, mas sublinha que não quer mudar os seus planos: "Faço parte desta equipa e prolongámos o contrato e simplesmente trocámos os valores anuais, mantivemos tudo o resto como está. Se me chamam Team Principal, CEO, Diretor Geral ou Chairman é irrelevante, o meu papel é executivo e é isso que quero fazer no futuro próximo".

"A equipa de Fórmula 1 da Mercedes terá sucesso a longo prazo e continuará a competir e, esperamos, a ganhar com diferentes pilotos no futuro. A fase com o Lewis é certamente a mais bem sucedida de sempre na Fórmula 1 e vamos sempre associar isso a pensamentos extremamente positivos."

"Mas agora estamos a olhar para a época de 2024 com George Russell e Lewis, na qual queremos dar o nosso melhor e esperamos ter um carro rápido. E, ao mesmo tempo, também estamos a planear a longo prazo para 2026 e mais além, quando o emparelhamento de pilotos será diferente e espero que possamos celebrar outros sucessos nessa altura", acrescentou Wolff.

