Andretti: la invitación a la F1 acabó en la carpeta de spam

Después de que la FIA diera luz verde a la entrada de Andretti en la Fórmula 1, los estadounidenses recibieron el rechazo de los titulares de los derechos de la Formula One Management (FOM para abreviar). El rechazo no carecía de razón; los representantes de la FOM presentaron una justificación de 20 puntos para su decisión.

Los puntos principales eran la cuestionada competitividad, que se definía como un requisito previo para el valor añadido, y también el hecho de que el anunciado acuerdo de motores con Cadillac no se haría realidad hasta 2028. Andretti quería entrar en la categoría reina ya en 2025. Sin embargo, los organizadores de la Fórmula 1 no han descartado la posibilidad de incorporarse a partir de 2028.

Otro punto criticado por los poderes de la Fórmula 1 fue el hecho de que Andretti no respondiera a una invitación a una reunión personal en la que se debería haber discutido la propuesta. Esto se debió a que el correo electrónico correspondiente había acabado en la carpeta de correo no deseado, según anunció el bando de Andretti. El motivo fue que el correo electrónico no fue enviado por el propio director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, sino por un empleado de la Fórmula 1.

"No éramos conscientes de que se había extendido la oferta de una reunión y no rechazaríamos una oferta así", afirmó Andretti en un comunicado sobre la cancelación de la entrada en la Fórmula 1 a partir de 2025. Una reunión cara a cara para discutir asuntos comerciales era de suma importancia para Andretti Cadillac, decía. "Agradecemos la oportunidad de reunirnos con los representantes de la dirección de la Fórmula 1. Y hemos confirmado nuestro interés por escrito".

Presentaciones en la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber (Stake F1)

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island