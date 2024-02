Andretti : l'invitation F1 a atterri dans le dossier spam

Alors que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait donné son feu vert à l'arrivée d'Andretti en Formule 1, les Américains ont essuyé un refus de la part des détenteurs des droits de la Formula One Management (FOM). Ce refus n'était pas sans raison, les responsables de la FOM ont présenté une justification en 20 points pour leur décision.

Les points principaux étaient la compétitivité contestée, définie comme condition préalable à une plus-value, et également le fait que l'accord moteur annoncé avec Cadillac ne serait mis en œuvre qu'à partir de 2028. Andretti voulait déjà faire son entrée dans la catégorie reine en 2025. Toujours est-il que les responsables de la Formule 1 n'ont pas exclu une entrée à partir de 2028.

L'un des points critiques des dirigeants de la Formule 1 était également le fait qu'Andretti n'ait pas répondu à une invitation à une rencontre personnelle au cours de laquelle la demande aurait dû être discutée. Ceci parce que l'e-mail correspondant avait atterri dans le dossier des spams, comme l'a fait savoir le camp Andretti. La raison en était que l'e-mail n'avait pas été envoyé par le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali lui-même, mais par un collaborateur de la Formule 1.

"Nous ne savions pas que l'offre de rencontre avait été prolongée et nous ne refuserions pas une telle offre", a affirmé Andretti dans un communiqué concernant l'annulation de son entrée en Formule 1 à partir de 2025. Une rencontre personnelle pour discuter des affaires commerciales est de la plus haute importance pour Andretti Cadillac, peut-on y lire. "Nous saluons l'opportunité de rencontrer les représentants de Formula One Management. Et nous avons également confirmé notre intérêt par écrit".

