Andretti: l'invito alla F1 è finito nella cartella spam

Dopo il via libera della FIA all'ingresso in Formula 1 di Andretti, gli americani hanno ricevuto un rifiuto dai detentori dei diritti della Formula One Management (FOM). Il rifiuto non è stato senza motivo: i rappresentanti della FOM hanno presentato una giustificazione in 20 punti per la loro decisione.

I punti principali erano la contestata competitività, definita come un prerequisito per il valore aggiunto, e anche il fatto che l'annunciato accordo sui motori con Cadillac non sarebbe stato realizzato fino al 2028. Andretti voleva entrare nella classe regina già nel 2025. Tuttavia, gli organizzatori della Formula 1 non hanno escluso la possibilità di un ingresso a partire dal 2028.

Un altro punto di critica da parte delle autorità di Formula 1 è stato il fatto che Andretti non ha risposto a un invito a un incontro personale in cui si sarebbe dovuta discutere la proposta. Questo perché l'e-mail corrispondente era finita nella cartella dello spam, come annunciato da Andretti. Il motivo è che l'e-mail non è stata inviata dall'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali in persona, ma da un dipendente della Formula 1.

"Non eravamo a conoscenza dell'estensione dell'offerta di un incontro e non avremmo rifiutato tale offerta", ha affermato Andretti in un comunicato sulla cancellazione dell'ingresso in Formula 1 dal 2025. Un incontro faccia a faccia per discutere di questioni commerciali era di fondamentale importanza per Andretti Cadillac, ha affermato. "Accogliamo con favore l'opportunità di incontrare i rappresentanti del management della Formula 1. Abbiamo confermato il nostro interesse a scrivere un documento di lavoro. E abbiamo confermato il nostro interesse per iscritto".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber (Palo F1)

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas