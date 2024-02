Andretti: O convite para a F1 foi parar à pasta de spam

Depois de a FIA ter dado luz verde à entrada da Andretti na Fórmula 1, os americanos receberam uma recusa dos detentores dos direitos da Formula One Management (FOM). A rejeição não foi sem razão; os representantes da FOM apresentaram uma justificação de 20 pontos para a sua decisão.

Os principais pontos eram a contestada competitividade, definida como uma condição prévia para o valor acrescentado, e também o facto de o anunciado acordo de motores com a Cadillac só se concretizar em 2028. A Andretti queria entrar na categoria rainha já em 2025. No entanto, os organizadores da Fórmula 1 não excluíram a possibilidade de uma entrada a partir de 2028.

Outro ponto criticado pelos responsáveis da Fórmula 1 foi o facto de Andretti não ter respondido a um convite para um encontro pessoal em que a proposta deveria ter sido discutida. Isto deve-se ao facto de a mensagem de correio eletrónico correspondente ter ido parar à pasta de spam, como anunciou a equipa de Andretti. A razão para isso foi o facto de o e-mail não ter sido enviado pelo próprio diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, mas por um funcionário da Fórmula 1.

"Não tínhamos conhecimento de que a oferta de uma reunião tinha sido alargada e não recusaríamos tal oferta", afirmou a Andretti num comunicado sobre o cancelamento da entrada na Fórmula 1 a partir de 2025. Uma reunião cara a cara para discutir questões comerciais era de importância primordial para a Andretti Cadillac, disse. "Congratulamo-nos com a oportunidade de nos reunirmos com os representantes da Formula One Management. E confirmámos o nosso interesse por escrito".

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber (Stake F1)

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas