Lewis Hamilton au volant d'une Ferrari : ses prédécesseurs souvent déçus

C'était peut-être un coup de tonnerre au début de l'année 2024 de la Formule 1 ! Lewis Hamilton part chez Ferrari, à partir de 2025, le pilote de Grand Prix le plus titré courra pour l'écurie de Grand Prix la plus titrée.

Hamilton veut terminer sa carrière en GP en rouge et s'emparer du record avec un huitième titre de champion du monde. Ce ne sera pas facile : avant lui, Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont échoué dans cette tâche.

Un Britannique à Maranello : combien de fois cela s'est-il produit ? Nous le disons ici et expliquons également le succès des hommes rapides de l'île en tant que pilotes officiels de Formule 1 chez Ferrari (nous excluons ici les pilotes avec des Ferrari privées).

Dix pilotes britanniques ont couru pour Ferrari, mais seuls deux d'entre eux - Mike Hawthorn et John Surtees, champions du monde en 1958 et 1964 - ont connu le succès.

Le dernier pilote britannique à Maranello, avant Lewis Hamilton, était Eddie Irvine. Après que Michael Schumacher se soit fracturé la jambe à Silverstone en 1999, le Nord-Irlandais a failli être sacré champion face à Mika Häkkinen.



Parmi les Britanniques, c'est Irvine qui a participé au plus grand nombre de courses avec Ferrari (65), Surtees et Irvine ont gagné le plus de courses avec Ferrari (4 chacun), Hawthorn et Surtees ont conquis le plus de pole positions (également 4 chacun).



Surtees et Mansell ont fait partie des nombreux pilotes qui ont tourné le dos à Maranello, désabusés - trop de politique, trop de pression inutile.



Mike Hawthorn

Années de service avec Ferrari : 1953-1955 et 1957/1958

Nombre de courses : 35

Pôles positions : 4

Meilleurs tours en course : 6

Victoires : 3

Meilleur classement au championnat du monde avec Ferrari : champion du monde 1958



Peter Collins

Années d'engagement avec Ferrari : 1956-1958

Nombre de courses : 20

Pole positions : 0

Meilleurs tours en course : 0

Victoires : 3

Meilleure place au championnat du monde avec Ferrari : 3ème au championnat du monde 1956



Cliff Allison

Années d'engagement avec Ferrari : 1959/1960

Nombre de courses : 7

Pôles positions : 0

Meilleurs tours en course : 0

Victoires : 0

Meilleure place au championnat du monde avec Ferrari : 12ème au championnat du monde 1960



Tony Brooks

Année de participation avec Ferrari : 1959

Nombre de courses : 7

Pôles positions : 2

Meilleurs tours en course : 1

Victoires : 2

Meilleure place au championnat du monde avec Ferrari : 2ème au championnat du monde 1959



John Surtees

Années d'engagement avec Ferrari : 1963-1966

Nombre de courses : 30

Pôles positions : 4

Meilleurs tours en course : 6

Victoires : 4

Meilleur classement au championnat du monde avec Ferrari : champion du monde 1964



Mike Parkes

Années d'engagement avec Ferrari : 1966/1967

Nombre de courses : 6

Pole positions : 1

Meilleurs tours en course : 0

Victoires : 0

Meilleure place au championnat du monde avec Ferrari : 8e au championnat du monde 1966



Jonathan Williams

Années d'engagement avec Ferrari : 1967

Nombre de courses : 1

Pôles positions : 0

Meilleurs tours en course : 0

Victoires : 0

Meilleur classement au championnat du monde avec Ferrari : -



Derek Bell

Années d'engagement avec Ferrari : 1968

Nombre de courses : 2

Pôles positions : 0

Meilleurs tours en course : 0

Victoires : 0

Meilleur classement au championnat du monde avec Ferrari : ¬-



Nigel Mansell

Années d'engagement avec Ferrari : 1989/1990

Nombre de courses : 31

Pôles positions : 3

Meilleurs tours en course : 6

Victoires : 3

Meilleure place au championnat du monde avec Ferrari : 4e au championnat du monde 1989



Eddie Irvine

Années de service avec Ferrari : 1996-1999

Nombre de courses : 65

Pole positions : 0

Meilleurs tours en course : 1

Victoires : 4

Meilleure place au championnat du monde avec Ferrari : 2ème au championnat du monde 1999