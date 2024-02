Lewis Hamilton sulla Ferrari: i predecessori hanno spesso deluso

È stata forse una notizia bomba all'inizio dell'anno 2024 della Formula 1! Lewis Hamilton si unisce alla Ferrari e, a partire dal 2025, il pilota di Gran Premio di maggior successo gareggerà per la scuderia di Gran Premio di maggior successo.

Hamilton vuole chiudere la sua carriera di GP in rosso e rivendicare il record con un ottavo titolo di campione del mondo. Non sarà facile: Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno fallito in questo compito prima di lui.

Un inglese a Maranello: quante volte è successo? Ve lo diciamo qui e vi spieghiamo anche quanto successo hanno avuto gli uomini veloci dell'isola come piloti ufficiali della Ferrari in Formula 1 (i piloti con Ferrari private non sono inclusi qui).

Dieci piloti britannici hanno gareggiato per la Ferrari, ma solo due hanno raggiunto il successo: Mike Hawthorn e John Surtees, campioni del mondo nel 1958 e nel 1964.

L'ultimo pilota britannico a Maranello prima di Lewis Hamilton è stato Eddie Irvine. Dopo la frattura della gamba di Michael Schumacher a Silverstone nel 1999, il nordirlandese ha sfiorato la vittoria contro Mika Häkkinen.



Tra i piloti britannici, Irvine ha disputato il maggior numero di gare con la Ferrari (65), Surtees e Irvine hanno vinto il maggior numero di gare con la Ferrari (4 ciascuno), Hawthorn e Surtees hanno ottenuto il maggior numero di pole position (anch'esse 4 ciascuna).



Surtees e Mansell sono stati tra i molti piloti che hanno voltato le spalle a Maranello con disillusione: troppa politica, troppa pressione inutile.



Mike Hawthorn

Anni con la Ferrari: 1953-1955 e 1957/1958

Numero di gare: 35

Pole position: 4

Migliori giri in gara: 6

Vittorie: 3

Miglior piazzamento nel Campionato del Mondo con la Ferrari: Campione del Mondo 1958



Peter Collins

Anni con la Ferrari: 1956-1958

Numero di gare: 20

Pole position: 0

Migliori giri in gara: 0

Vittorie: 3

Miglior piazzamento nel Campionato del Mondo con la Ferrari: 3° nel 1956



Cliff Allison

Anni con la Ferrari: 1959/1960

Numero di gare: 7

Pole position: 0

Migliori giri di gara: 0

Vittorie: 0

Miglior piazzamento nel Campionato del Mondo con la Ferrari: 12° nel 1960



Tony Brooks

Anni con la Ferrari: 1959

Numero di gare: 7

Pole position: 2

Migliori giri di gara: 1

Vittorie: 2

Miglior piazzamento nel campionato del mondo con la Ferrari: 2° nel 1959



John Surtees

Anni con la Ferrari: 1963-1966

Numero di gare: 30

Pole position: 4

Migliori giri in gara: 6

Vittorie: 4

Miglior piazzamento nel Campionato del Mondo con la Ferrari: Campione del Mondo 1964



Mike Parkes

Anni con la Ferrari: 1966/1967

Numero di gare: 6

Pole position: 1

Migliori giri in gara: 0

Vittorie: 0

Miglior piazzamento nel campionato del mondo con la Ferrari: 8° nel 1966



Jonathan Williams

Anni con la Ferrari: 1967

Numero di gare: 1

Pole position: 0

Migliori giri in gara: 0

Vittorie: 0

Miglior risultato nel Campionato del Mondo con la Ferrari: -



Derek Bell

Anni con la Ferrari: 1968

Numero di gare: 2

Pole position: 0

Migliori giri in gara: 0

Vittorie: 0

Miglior piazzamento nel Campionato del Mondo con la Ferrari: ¬-



Nigel Mansell

Anni con la Ferrari: 1989/1990

Numero di gare: 31

Pole position: 3

Migliori giri in gara: 6

Vittorie: 3

Miglior piazzamento nel campionato del mondo con la Ferrari: 4° nel 1989



Eddie Irvine

Anni con la Ferrari: 1996-1999

Numero di gare: 65

Pole position: 0

Migliori giri in gara: 1

Vittorie: 4

Miglior piazzamento nel campionato del mondo con la Ferrari: 2° nel 1999