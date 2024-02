Lewis Hamilton na Ferrari: os antecessores desiludiram muitas vezes

Esta foi talvez uma bomba no início do ano de Fórmula 1 de 2024! Lewis Hamilton vai juntar-se à Ferrari e, a partir de 2025, o piloto de Grande Prémio mais bem sucedido irá competir pela equipa de corrida de Grande Prémio mais bem sucedida.

Hamilton quer terminar a sua carreira nos Grandes Prémios de vermelho e bater o recorde com um oitavo título de campeão do mundo. Não será fácil: Fernando Alonso e Sebastian Vettel falharam esta tarefa antes dele.

Um britânico em Maranello: quantas vezes é que isso aconteceu de facto? Vamos contar-lhe aqui e também explicar o sucesso dos homens rápidos da ilha como pilotos de trabalho da Ferrari na Fórmula 1 (os pilotos com Ferraris privados não estão incluídos aqui).

Dez pilotos da Grã-Bretanha competiram pela Ferrari, mas apenas dois conseguiram chegar ao topo - Mike Hawthorn e John Surtees, campeões mundiais em 1958 e 1964.

O último piloto da Grã-Bretanha em Maranello antes de Lewis Hamilton foi Eddie Irvine. Depois de Michael Schumacher ter sofrido uma fratura na perna em Silverstone, em 1999, o irlandês do norte esteve perto de se tornar campeão contra Mika Häkkinen.



Entre os pilotos britânicos, Irvine disputou o maior número de corridas com a Ferrari (65), Surtees e Irvine venceram o maior número de corridas com a Ferrari (4 cada), Hawthorn e Surtees fizeram o maior número de pole positions (também 4 cada).



Surtees e Mansell estavam entre os muitos pilotos que viraram as costas a Maranello com desilusão - demasiada política, demasiada pressão desnecessária.



Mike Hawthorn

Anos com a Ferrari: 1953-1955 e 1957/1958

Número de corridas: 35

Posições na pole: 4

Melhores voltas de corrida: 6

Vitórias: 3

Melhor resultado num Campeonato do Mundo com a Ferrari: Campeão do Mundo em 1958



Peter Collins

Anos com a Ferrari: 1956-1958

Número de corridas: 20

Posições de pole: 0

Melhores voltas de corrida: 0

Vitórias: 3

Melhor resultado no Campeonato do Mundo com a Ferrari: 3º em 1956



Cliff Allison

Anos com a Ferrari: 1959/1960

Número de corridas: 7

Posições de pole: 0

Melhores voltas de corrida: 0

Vitórias: 0

Melhor classificação no Campeonato do Mundo com a Ferrari: 12º em 1960



Tony Brooks

Anos com a Ferrari: 1959

Número de corridas: 7

Posições na pole: 2

Melhores voltas de corrida: 1

Vitórias: 2

Melhor resultado no campeonato do mundo com a Ferrari: 2º em 1959



John Surtees

Anos com a Ferrari: 1963-1966

Número de corridas: 30

Posições de pole: 4

Melhores voltas de corrida: 6

Vitórias: 4

Melhor resultado num Campeonato do Mundo com a Ferrari: Campeão do Mundo 1964



Mike Parkes

Anos com a Ferrari: 1966/1967

Número de corridas: 6

Posições na pole: 1

Melhores voltas de corrida: 0

Vitórias: 0

Melhor resultado no campeonato do mundo com a Ferrari: 8º em 1966



Jonathan Williams

Anos com a Ferrari: 1967

Número de corridas: 1

Posições de pole: 0

Melhores voltas de corrida: 0

Vitórias: 0

Melhor resultado no Campeonato do Mundo com a Ferrari: -



Derek Bell

Anos com a Ferrari: 1968

Número de corridas: 2

Posições de pole: 0

Melhores voltas de corrida: 0

Vitórias: 0

Melhor colocação no Campeonato do Mundo com a Ferrari: ¬-



Nigel Mansell

Anos com a Ferrari: 1989/1990

Número de corridas: 31

Posições de pole: 3

Melhores voltas de corrida: 6

Vitórias: 3

Melhor resultado no campeonato do mundo com a Ferrari: 4º em 1989



Eddie Irvine

Anos com a Ferrari: 1996-1999

Número de corridas: 65

Posições de pole: 0

Melhores voltas de corrida: 1

Vitórias: 4

Melhor resultado no campeonato do mundo com a Ferrari: 2º em 1999