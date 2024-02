Hamilton deja Mercedes: Ferrari necesita a Batman

Lewis Hamilton pasará de Mercedes a Ferrari a principios de 2025. El ex jefe de equipo de Benetton y Renault, Flavio Briatore, se ha quedado sorprendido. El italiano dice: "Por mí, Ferrari puede poner a Batman en el coche".

Lewis Hamilton deja la escudería Mercedes y pilotará un Ferrari en 2025. Esto ha recordado al empresario Flavio Briatore la situación que se vivió cuando el veterano piloto de Benetton Michael Schumacher se trasladó a Maranello a finales de 1995.

El italiano Briatore, de 73 años, que hizo campeón del mundo de Fórmula 1 a Schumi en Benetton y a Fernando Alonso con Renault, comentó a sus colegas de LaPresse la sensacional noticia de 2024: "Para ser sincero, estoy muy sorprendido de que Hamilton se vaya a Ferrari. Pero tendrá sus razones".

"Lo único que puedo decir es enhorabuena a Ferrari y al piloto inglés. Me ha sorprendido porque Mercedes ha hecho mucho por él. Pero ya se acostumbrarán a la nueva situación. Creo que la decisión de Hamilton les ha descolocado. Cuando tuvimos claro que Schumacher se iría a Ferrari, estaba preparado para ello".

"¿Es la decisión correcta para Hamilton? No tengo ni idea. En primer lugar, hay que poner un buen coche sobre sus ruedas en Italia. De lo contrario, da igual que fiches a Batman y no marcará ninguna diferencia. Lo fundamental para triunfar en 2025 es un coche competitivo, no el piloto".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island