Hamilton quitte Mercedes : Ferrari a besoin de Batman

Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari début 2025. Cela a laissé l'ancien chef d'équipe de Benetton et de Renault Flavio Briatore perplexe. L'Italien déclare : "Ferrari peut mettre Batman dans sa voiture si je veux".

Lewis Hamilton quitte l'écurie Mercedes et sera au volant d'une Ferrari en 2025. Pour l'entrepreneur Flavio Briatore, cela a rappelé la situation lorsque Michael Schumacher, qui a longtemps piloté chez Benetton, a déménagé à Maranello fin 1995.

L'Italien Briatore, 73 ans, qui a fait de Schumi chez Benetton et de Fernando Alonso le champion du monde de Formule 1 avec Renault, déclare chez nos confrères de LaPresse à propos de l'annonce sensationnelle de 2024 : "Très honnêtement, je suis très surpris qu'Hamilton aille chez Ferrari. Mais il aura ses raisons".

"La seule chose que je peux dire - félicitations à Ferrari et au pilote anglais. Ce qui m'a surpris, c'est que Mercedes a fait beaucoup pour lui. Mais ils vont s'habituer à cette nouvelle situation. Je pense que la décision d'Hamilton les a bien déstabilisés. Quand nous avons su que Schumacher irait chez Ferrari, je m'y étais préparé".

"Est-ce que ce choix est le bon pour Hamilton ? Je ne sais pas. Il faut d'abord mettre une bonne voiture sur les roues en Italie. Sinon, tu peux aussi bien engager Batman, et il ne fera pas non plus de différence. Le fondamental pour le succès en 2025 est une voiture compétitive, pas le pilote".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island