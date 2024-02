Hamilton lascia la Mercedes: la Ferrari ha bisogno di Batman

Lewis Hamilton lascerà la scuderia Mercedes e guiderà una Ferrari nel 2025. Questo ha ricordato all'imprenditore Flavio Briatore la situazione in cui si trovò Michael Schumacher, storico pilota della Benetton, quando si trasferì a Maranello alla fine del 1995.

Il 73enne italiano Briatore, che ha reso Schumi campione del mondo di Formula 1 alla Benetton e Fernando Alonso con la Renault, ha commentato ai colleghi de LaPresse la sensazionale notizia del 2024: "Ad essere sincero, sono molto sorpreso che Hamilton vada alla Ferrari. Ma avrà le sue ragioni".

"L'unica cosa che posso dire è di congratularmi con la Ferrari e con il pilota inglese. Sono rimasto sorpreso perché la Mercedes ha fatto molto per lui. Ma si abitueranno alla nuova situazione. Credo che la decisione di Hamilton li abbia spiazzati. Quando è stato chiaro che Schumacher sarebbe passato alla Ferrari, ero preparato a questo".

"Se è la scelta giusta per Hamilton? Non ne ho idea. Prima di tutto, una buona macchina deve essere messa in moto in Italia. Altrimenti, tanto vale ingaggiare Batman e lui non farà la differenza. Fondamentale per il successo nel 2025 è una macchina competitiva, non il pilota".





