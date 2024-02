Hamilton deixa a Mercedes: a Ferrari precisa do Batman

Lewis Hamilton vai mudar-se da Mercedes para a Ferrari no início de 2025. O ex-chefe de equipa da Benetton e da Renault, Flavio Briatore, ficou surpreendido com a notícia. O italiano diz: "Por mim, a Ferrari pode pôr o Batman no carro".

Lewis Hamilton vai deixar a equipa de corridas da Mercedes e vai conduzir um Ferrari em 2025. Este facto fez com que o empresário Flavio Briatore se lembrasse da situação vivida por Michael Schumacher, piloto de longa data da Benetton, quando se mudou para Maranello no final de 1995.

O italiano Briatore, de 73 anos, que fez de Schumi campeão do mundo de Fórmula 1 na Benetton e de Fernando Alonso na Renault, disse aos seus colegas do LaPresse sobre a sensacional notícia de 2024: "Para ser honesto, estou muito surpreendido por Hamilton ir para a Ferrari. Mas ele terá as suas razões".

"A única coisa que posso dizer é parabéns à Ferrari e ao piloto inglês. Fiquei surpreendido porque a Mercedes fez muito por ele. Mas eles vão-se habituar à nova situação. Acho que a decisão de Hamilton deixou-os realmente confusos. Quando ficou claro para nós que Schumacher iria para a Ferrari, eu estava preparado para isso".

"Será esta a escolha certa para Hamilton? Não faço a mínima ideia. Em primeiro lugar, um bom carro tem de ser posto a rodar em Itália. Caso contrário, mais vale contratar o Batman e ele não fará qualquer diferença. O fundamental para o sucesso em 2025 é um carro competitivo, não o piloto."





