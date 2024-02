Lewis Hamilton: Rumores desagradables sobre el final con Mercedes

Lewis Hamilton ha firmado un contrato con Ferrari y competirá de rojo a partir de 2025. Naturalmente, ahora circulan por la red las especulaciones más descabelladas sobre los verdaderos motivos de la sensacional ruptura con Mercedes, su socio desde hace años.

Una de las supuestas razones es un desagradable rumor: Hamilton probó el Mercedes de 2024 en el simulador y no vio suficiente potencial; había perdido la fe en que Mercedes volvería a la senda de la victoria con el próximo coche de carreras.

Sin embargo, la primera parte de esta afirmación no puede ser cierta.

Según el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, Hamilton, ganador de 103 Grandes Premios, se sentó en el simulador con datos del coche de 2024 por primera vez el 2 de febrero. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo explicó su decisión de dejar Ferrari a su superior vienés dos días antes.

Por el contrario, Mercedes está haciendo todo lo posible para proporcionar a Hamilton un coche rápido en el último año de su era bajo la estrella de tres puntas. Esto incluye que Lewis vuelva a encontrar por fin una posición de asiento a su gusto.



A este respecto, el inglés, que ahora tiene 39 años, dijo a los atónitos periodistas en el GP de Arabia Saudí 2023 que no se sentía apegado a su bólido.



Hamilton se explayó al respecto en Melbourne: "No sé cuántos aficionados se han dado cuenta. Pero en Mercedes nos sentamos más cerca de las ruedas delanteras que los pilotos de otros coches de carreras. Para mi gusto, esta posición de asiento está demasiado lejos del eje delantero. Cuando conduces, parece que estás sentado sobre las ruedas delanteras. Y esa es una de las peores sensaciones en un coche de carreras".



"Tienes que imaginártelo con tu coche particular. Estás rodando hacia una rotonda y sientes que las ruedas delanteras están casi debajo de ti. Eso tampoco te haría feliz".



"Esta posición cambia todo el comportamiento del coche y la percepción del conductor de cómo se mueve el coche en detalle. Y el manejo del coche se vuelve mucho más impredecible que cuando estás más atrás, más cerca del centro del coche. Tengo que admitir que me cuesta mucho".



En el Fórmula 1 2024 de Mercedes, Lewis Hamilton debería volver a encontrar su posición de asiento habitual para poder contribuir mejor.





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island