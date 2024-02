Lewis Hamilton : Mauvaise rumeur sur son départ de Mercedes

Lewis Hamilton a signé un contrat avec Ferrari, il concourra en rouge à partir de 2025. Naturellement, les spéculations les plus folles circulent désormais sur la toile quant aux véritables raisons de cette sensationnelle séparation d'avec son partenaire de longue date Mercedes.

Parmi les prétendues raisons, une mauvaise rumeur circule : Hamilton aurait essayé la Mercedes 2024 dans le simulateur et n'aurait pas vu assez de potentiel ; il aurait perdu la foi dans le fait que Mercedes retrouverait le chemin de la victoire avec la prochaine voiture de course.

Seulement, la première partie de cette affirmation ne peut pas être vraie.

En effet, selon le directeur de l'équipe Mercedes Toto Wolff, Hamilton, qui a remporté 103 GP, s'est assis pour la première fois le 2 février dans le simulateur avec les données de la voiture de 2024. Le septuple champion du monde a cependant expliqué sa décision de quitter Ferrari à son supérieur viennois deux jours auparavant.

Au contraire, Mercedes fait tout pour que Hamilton dispose d'une voiture rapide pour la dernière année de son règne sous l'étoile. Cela implique que Lewis retrouve enfin une position assise à son goût.



A ce sujet, l'Anglais, aujourd'hui âgé de 39 ans, avait déclaré aux journalistes médusés dans le cadre du GP d'Arabie Saoudite 2023 qu'il ne se sentait pas lié à sa voiture de course.



Hamilton a ensuite approfondi la question à Melbourne : "Je ne sais pas maintenant combien de fans l'ont remarqué. Mais chez Mercedes, nous sommes assis plus près des roues avant que les pilotes d'autres voitures de course. A mon goût, cette position est trop proche de l'essieu avant. Quand tu conduis, tu as l'impression d'être assis sur les roues avant. Et c'est l'une des sensations les plus désagréables dans une voiture de course".



"Vous devez vous imaginer cela avec votre voiture privée. Vous roulez vers un rond-point et vous avez l'impression que les roues avant sont presque sous vous. Cela ne vous rendrait pas heureux non plus".



"Cette position change tout le comportement de la voiture et la perception qu'a le pilote de la manière dont la voiture se déplace en détail. Et le comportement de la voiture devient beaucoup plus imprévisible que lorsque vous êtes assis plus en arrière, donc plus près du centre de la voiture. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec ça".



Dans la Formule 1 2024 de Mercedes, Lewis Hamilton devrait retrouver sa position habituelle afin de pouvoir mieux s'impliquer.





