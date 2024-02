Lewis Hamilton: voci sgradevoli sulla fine del rapporto con la Mercedes

Lewis Hamilton ha firmato un contratto con la Ferrari e gareggerà in rosso dal 2025. Naturalmente, in rete circolano le speculazioni più sfrenate sulle reali ragioni della clamorosa separazione dalla Mercedes, partner di lunga data.

Una delle presunte ragioni è una brutta voce: Hamilton ha provato la Mercedes 2024 al simulatore e non ha visto abbastanza potenziale; ha perso la fiducia che la Mercedes sarebbe tornata a vincere con la prossima auto da corsa.

Tuttavia, la prima parte di questa affermazione non può essere vera.

Secondo il team boss della Mercedes Toto Wolff, il 2 febbraio Hamilton, vincitore di 103 GP, si è seduto per la prima volta al simulatore con i dati della vettura 2024. Tuttavia, il sette volte campione del mondo ha spiegato la sua decisione di lasciare la Ferrari al suo superiore viennese due giorni prima.

Al contrario, la Mercedes sta facendo tutto il possibile per fornire a Hamilton una vettura veloce nell'ultimo anno della sua era sotto la Stella a tre punte. Tra queste c'è anche il fatto che Lewis abbia finalmente ritrovato una posizione di seduta di suo gradimento.



A questo proposito, l'ormai 39enne inglese ha dichiarato ai giornalisti stupiti del GP dell'Arabia Saudita del 2023 di non sentirsi legato alla sua auto da corsa.



Hamilton ha poi approfondito l'argomento a Melbourne: "Non so quanti tifosi se ne siano accorti. Ma noi della Mercedes siamo seduti più vicini alle ruote anteriori rispetto ai piloti di altre auto da corsa. Per i miei gusti, questa posizione di seduta è troppo lontana dall'asse anteriore. Quando si guida, sembra di essere seduti sulle ruote anteriori. E questa è una delle sensazioni peggiori in un'auto da corsa".



"Dovete immaginarlo con la vostra auto privata. Stai girando verso una rotatoria e ti sembra che le ruote anteriori siano quasi sotto di te. Neanche questo vi renderebbe felici".



"Questa posizione cambia l'intero comportamento dell'auto e la percezione che il conducente ha di come l'auto si muove nei dettagli. E la manovrabilità dell'auto diventa molto più imprevedibile rispetto a quando si è più indietro, più vicini al centro dell'auto. Devo ammettere che faccio davvero fatica a gestire questo aspetto".



Nella Formula 1 2024 della Mercedes, Lewis Hamilton dovrebbe ritrovare la sua posizione abituale per poter contribuire al meglio.





