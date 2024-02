Lewis Hamilton: Rumores desagradáveis sobre o fim do contrato com a Mercedes

Lewis Hamilton assinou um contrato com a Ferrari e vai competir de vermelho a partir de 2025. Naturalmente, as especulações mais loucas estão agora a circular na rede sobre as verdadeiras razões por detrás da sensacional separação do seu parceiro de longa data, a Mercedes.

Uma das razões alegadas é um rumor desagradável: Hamilton experimentou o Mercedes de 2024 no simulador e não viu potencial suficiente; perdeu a fé de que a Mercedes regressaria às vitórias com o próximo carro de corrida.

No entanto, a primeira parte desta afirmação não pode ser verdadeira.

De acordo com o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, Hamilton, 103 vezes vencedor de GP, sentou-se no simulador com dados do carro de 2024 pela primeira vez em 2 de fevereiro. No entanto, o sete vezes campeão mundial explicou a sua decisão de deixar a Ferrari ao seu superior vienense dois dias antes.

Pelo contrário, a Mercedes está a fazer tudo o que pode para fornecer a Hamilton um carro rápido no último ano da sua era sob a estrela de três pontas. Isso inclui Lewis finalmente encontrar uma posição de assento a seu gosto novamente.



Sobre este assunto, o inglês, agora com 39 anos, disse aos jornalistas atónitos no GP da Arábia Saudita de 2023 que não se sentia ligado ao seu carro de corrida.



Hamilton desenvolveu o assunto em Melbourne: "Não sei quantos fãs notaram. Mas nós, na Mercedes, sentamo-nos mais perto das rodas dianteiras do que os pilotos de outros carros de corrida. Para o meu gosto, esta posição de assento está demasiado longe do eixo dianteiro. Quando estamos a conduzir, parece que estamos sentados sobre as rodas dianteiras. E essa é uma das piores sensações num carro de corrida".



"Temos de imaginar isto com o nosso carro particular. Estamos a rolar em direção a uma rotunda e sentimos que as rodas da frente estão quase por baixo de nós. Isso também não te deixaria feliz".



"Esta posição altera todo o comportamento do automóvel e a perceção que o condutor tem da forma como o automóvel se move em pormenor. E o comportamento do carro torna-se muito mais imprevisível do que quando se está mais atrás, mais perto do centro do carro. Tenho de admitir que tenho muita dificuldade em lidar com isso".



No carro de corrida de Fórmula 1 de 2024 da Mercedes, Lewis Hamilton deve voltar a encontrar a sua posição habitual para poder contribuir melhor.





